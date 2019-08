Let Them All Talk contará con Meryl Streep y Gemma Chan.

Let Them All Talk se rodará en la ciudad de Nueva York (EEUU) y en el Reino Unido.

El filme contará, además de Meryl Streep y Gemma Chan, con Dianne Wiest, Candice Bergen y Lucas Hedges en el reparto.

Se trata de la primera compra de WarnerMedia para su nueva plataforma HBO Max, que llegará al mercado en 2020 y para la que hasta el momento había encargado producciones de series de televisión propias.

"Este es el tipo de proyecto en el que simplemente dices: 'Sí, por favor, inscríbeme'", dijo la directora de contenido original HBO Max, Sarah Aubrey, en un comunicado.

"Trabajar con Steven Soderbergh y este elenco de estrellas encabezado por Meryl Streep es emocionante y establece el estándar de la plataforma", consideró.

Le puede interesar: Meryl Streep, la actriz con más nominaciones en los Óscar, cumple 70 años

HBO Max es el nuevo servicio en streaming (video en línea) de la productora estadounidense HBO -propiedad de WarnerMedia-, que estará disponible en la primavera de 2020 con un catálogo que, con más de 10.000 horas de series y películas exclusivas, espera competir con fuerza contra Netflix y el nuevo servicio de Disney, llamado Diney+.

El producto integrará en su oferta HBO, New Line, DC Entertainment, CNN, TNT, TBS, truTV, The CW, Turner Classic Movies, Cartoon Network, Adult Swim, Crunchyroll, Rooster Teeth y Looney Tunes.

También puede leer: Meryl Streep, Nicole Kidman y Ariana Grande encabezarán un musical de Netflix

La mítica serie Friends abandonará el catálogo de Netflix y pasará a formar parte de HBO Max.

Así, Friends se unirá a una creciente lista de producciones originales como Ballers, Barry, Euphoria, Gentleman Jack, High Maintenance, His Dark Materials, Insecure, Los Espookys, Lovecraft Country, Mare of Easttown, Mrs. Fletcher, The Nevers, My Brilliant Friend, The Plot Against America, Perry Mason, Righteous Gemstones, Succession, Westworld y Watchmen, entre otros.