La producción de cemento va viento en popa, dice José Ortiz

Según su presidente, actualmente la fábrica produce de acuerdo a la demanda del mercado. En ese sentido, recordó que en Paraguay existía un déficit de producción de unas 650.000 toneladas al año, lo que espera ser cubierto con la producción de Cecon.

Ortiz explicó que la empresa proyecta tener un crecimiento aproximado de 7% anual. “Hoy Paraguay no necesita importar (cemento) y puede exportar incluso”, aseguró.

Sobre la situación que compete a la transferencia de las acciones del ex presidente y si esto podría derivar en posibles cambios dentro de la estructura de la empresa, se limitó a decir a que se trata de cuestiones internas.

Cecon es un proyecto realizado por el Grupo Cartes, el Grupo Jiménez Gaona y José Ortiz, que llevó una inversión aproximada de USD 180 millones para la producción anual de más 1 millón de toneladas de cemento. La producción inició en diciembre pasado.

Más transferencias. Además de Cecon, las firmas Jiménez Gaona & Lima (JGL) y Farmacenter dieron a conocer en la semana que, a través de transferencias, Horacio Cartes también dejó de tener participación “directa o indirecta” y de ser el beneficiario final de ellas. En el caso de Cecon y JGL, la figura de la participación indirecta cobraba aún mayor relevancia, considerando que JGL es una de las accionistas de mayor peso en Cecon, según los reportes.

De acuerdo al anuncio oficial, el ex mandatario transfirió sus acciones “en concepto de anticipo de herencia a sus descendientes”.

Cartes tomó una medida similar respecto a la empresa Fintech Inversiones, una de las compañías del Grupo Cartes, al ceder la totalidad de su participación accionaria en beneficio de Sarah Cartes, su hermana.

Sin embargo, el movimiento accionario que se viene dando en las empresas de Cartes no es suficiente para que estas dejen de ser sujetas a escrutinios para determinar si el ex presidente mantiene intereses en cada una de las compañías, según la Embajada de EEUU.

Si bien los bloqueos no rigen para firmas en las cuales una persona enlistada por la OFAC tiene una participación accionaria menor a 50%, esto no es suficiente para determinar si una entidad se encuentra habilitada para operar con o a través del sistema financiero estadounidense. Fuentes diplomáticas señalaron que es importante comprobar que no se realicen operaciones “ficticias” en lo referente a traspasos de propiedad. Cartes soporta sanciones financieras que le impuso el Departamento del Tesoro de EEUU.