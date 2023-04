La política exterior que falta a Paraguay, según candidatos

El primero de ellos, Enrique Riera, del Partido Colorado, dijo que cada vez que ve las “pocas embajadas y consulados que tenemos y los países donde no estamos, creo que, presupuestariamente hablando, no hemos tomado muy en serio (la política internacional) para un país mediterráneo como el nuestro”.

A su criterio, las relaciones internacionales y la posición de Paraguay en el mundo “puede tener muchísima mejor presentación acorde con el esfuerzo humano que hacen nuestros representantes”. Pero agrega que le falta presupuesto, apoyo técnico, falta potenciar.

Rechazó “la mano larga de la política partidaria en relaciones exteriores”. Esta en ningún caso puede representar el alto costo de castigar la carrera de las personas que están dentro de la Cancillería, precisó. Por su parte, Soledad Villagra (PEN) expresó que el país tiene muchos avances que mostrar, muchas cosas buenas que contar afuera. Pero se tiene que hacer un trabajo interno, particularmente, en torno a la corrupción e impunidad. “No podemos dar una imagen que adentro no hay”, resaltó. Para ella, el dinero no nos sirve de nada, si finalmente no nos va a dar una imagen positiva de país. “Es importante que cuando hablemos de política exterior confluyamos todos los diferentes movimientos políticos y sectores para tener una sola línea y que esta enorgullezca al país”, dijo.

Mario Paz Castaing habló de tener una política externa que no sea espejo hoy de la política interna. “Necesitamos una política externa que no refleje nuestras constantes disidencias y grietas locales. Necesitamos porque hay un imperio normativo que nos exige el trabajo de cooperación y coordinación”. Recordó que el Ejecutivo tiene el manejo de nuestras relaciones internacionales, pero quien aprueba o rechaza los acuerdos internacionales es el Congreso.

Finalmente, Angel Barchini (ANR) dijo que mientras el Paraguay no tenga una política de relaciones exteriores planificada, proyectada y ejecutada a 30 años “vamos a seguir como el viento cuando cambia de rumbo”. Que la política de relaciones exteriores de un país no puede estar supeditada a la ideología, a un color o a la voluntad de un presidente.



Tiene que haber un acuerdo básico que nos permita una política de Estado en materia internacional.

Paraguay no puede dejar de tener un brazo internacional fuerte. Cancillería puede hacer mucho más.

Paraguay es un país libre e independiente. No somos el patio trasero de EEUU ni de Brasil, ni de Argentina.

Tratado de Itaipú: No transmitir debilidad y negociar cómo retomar

“El diseño institucional de Itaipú ya se cumplió. Hay que mirar de qué forma retomamos una Itaipú para los 15 años que siguen, porque esto se va a acabar para el 2035/37”, dijo Mario Paz Castaing, refiriéndose a un tema inmediato de la agenda internacional que pondrá a prueba a la política exterior paraguaya ante los negociadores del Brasil, país que tiene el condominio de la represa hidroeléctrica con el Paraguay. “Tenemos que mirar qué aspectos del tratado no se han cumplido todavía”, refirió. Sobre el mismo punto, Enrique Riera resaltó que necesitamos hacer una política de Estado. “En la medida que nosotros nos dividamos dentro, buscando posicionamiento mediático o votos, la debilidad va ser percibida de esa manera por el Brasil”, dijo.