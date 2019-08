La pasión del superclásico y la visita del campeón de América son las grandes atracciones en la Olla

Y finalmente el clásico va a Barrio Obrero, en una de las previas más comentadas y que puso en jaque su realización en el hoy más moderno estadio del fútbol paraguayo.

Habrá dos partidos impactantes, el del próximo sábado en el tradicional Cerro-Olimpia y el de la Copa ante River. Yendo a lo primero, el Ciclón cedió al Decano 6.500 lugares cuando inicialmente estaban previstos 5.000, esto contempla la bandeja baja de la gradería Novena y la Platea Juan H. Pettengill, habitual sitio para la visita, donde no tuvieron una buena conducta los hinchas de San Lorenzo, provocando disturbios y rompiendo sillas. La Confederación Sudamericana no se hizo esperar y el club argentino deberá pagar 11.377 dólares en concepto por los daños, más la multa de 30.000 por mal comportamiento. Recordemos que también Cerro fue multado como responsable de la organización (falta de previsión), ya que la Policía no estaba adentro del estadio en cantidad suficiente para prever cualquier circunstancia de emergencia, sancionándolo con 25.000 dólares, pese a que hubo una reunión previa con los encargados del sistema de seguridad. El informe del delegado también menciona que los hinchas de Cerro arrojaron botellas de plástico a algunos jugadores de San Lorenzo, respondiendo también y lanzando devolución de butacas arrancadas del sector de Plateas por los visitantes.Volviendo a la pasión del fútbol local, el dueño de casa implementó los costos que fuera de las populares son elevados. Preferencias G. 120.000 y Preferencias VIP G. G. 150.000, la VIP Socios costará G. 80.000, la Gradería Norte G. 20.000, las Plateas G. 50.000 y los lugares asignados al franjeado con estos precios: Gradería Novena G. G. 30.000 y las Plateas Pettengill G. 60.000, la recaudación total es para Cerro y será altísima, puesto que por primera vez desde que se construyó la monumental Olla, Olimpia hará su estreno en esa cancha, con un dispositivo de control absolutamente estricto.Llega el mejor de AméricaNi hablar cuando venga River, esto si nos metemos únicamente en los partidos internacionales. El que ya visitó La Olla, San Lorenzo, está entre los cinco grandes del fútbol argentino, pero River representa mucho más. Es el último monarca de la Libertadores y mimado en todo el mundo. Es el equipo de mayor cotización hoy día de la Argentina y esto partiendo de su propio orientador Marcelo Gallardo quien se ganó un gran respeto y una estabilidad poca vista en un mercado tan exigente como el rioplatense.El rival de Cerro es durísimo y favorito en cuartos, y habría que ver cómo el equipo paraguayo bajo la batuta de Russo lo podrá frenar. La primera cita es el 22 en el Monumental de Núñez teniendo la hinchada paraguaya 2.000 lugares, la misma que brindará el Ciclón en la revancha y tendrá un costo de 50 dólares.Mucho dependerá de la asistencia de público azulgrana a cómo le vaya en el primer juego, si se trae un resultado propicio la Olla reventará.Una notable bienvenidaCausó revuelo en San Lorenzo la presencia de los Romero (Ángel y Óscar), quienes fueron presentados por el mismo Marcelo Tinelli, el conductor más famoso de la televisión argentina, hoy ocupando el cargo de vicepresidente y a punto de ser el titular para reemplazar a Matias Lammens, quien dará un paso inminente a la política de su país.La cifra que pagará el Santo es millonaria en concepto de primas y salarios para los dos, el contrato de los mellizos es hasta el 2022.Ángel vino con pase en mano tras desligarse del Corinthians y Óscar rompió su contrato con el Shanghái Shenhua de China.Ambos se metieron de lleno a los entrenamientos y solo esperan el debut, el que entró bien es Adam Bareiro y se ganó el cariño de la gente y de sus compañeros.Hasta ahora uno soloPara el próximo mes, oficialmente hay un solo partido anunciado para la Selección Paraguaya. El juego del 5 de setiembre en Japón, aguardando por otro encuentro que podría ser Jordania, también en Asia.El mercado está muy cerrado para Paraguay, los esfuerzos son grandes buscando adversarios. Uruguay; sin embargo, ya concretó Costa Rica y Estados Unidos. Argentina tiene previsto con Chile primero y México después. Brasil jugará en Miami, medirá a Colombia y a Perú. Chile aparte de enfrentar a Argentina jugará con Honduras. Colombia también chocará con Venezuela. Bolivia no tiene nada anunciado. En tanto Ecuador prepara un amistoso frente a Perú, aunque todavía no encontró al reemplazante del destituido Bolillo Gómez.