La otra pandemia: Aumentaron casos de ansiedad y depresión

Ansiedad, depresión, estrés son las principales enfermedades mentales que desató la pandemia del coronavirus (Covid-19) en niños, jóvenes y adultos. La doctora Mirtha Mendoza y el doctor Julio Torales, siquiatras, coinciden que la pandemia está causando estragos en la salud mental y que su impacto será a largo plazo, según vaticinan.

La pandemia dio paso a una nueva pandemia: la de enfermedades mentales, sostiene el doctor Julio Torales, jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital de Clínicas. En el país, solo se cuenta con solo 100 siquiatras para toda la población, un déficit que agudizará el acceso a la salud mental. Las enfermedades mentales, como ansiedad, depresión, estrés postraumático, aumentaron, por otra parte, en los casos ya diagnosticados, se registró una reagudización de los síntomas. El confinamiento, el miedo a infectarse, la soledad, el duelo, la crisis económica, el desempleo, la incertidumbre, la frustración inciden de manera abrupta en la salud mental de las personas. “Todos los elementos se conjugaron e hicieron que las personas sufran y que la enfermedad esté a la orden del día”, según el doctor Torales. Para la doctora Mirtha Mendoza, la pandemia nos afecta a todos, pero de manera diferente. “Puede causar un estrés manejable o un estrés que agota la capacidad de reacción, y aparecen síntomas corporales o emocionales, que están indicando que nuestra capacidad de afrontamiento se está agotando, y hacemos cualquiera del tipo de la enfermedad de ansiedad”. En medio de la pandemia, las personas viven en un estado permanente de catástrofe. “Esto puede producir, lo que se llama el estrés postraumático que es un tipo de trastorno de ansiedad”. Las consecuencias son el hartazgo o el cuidado extremo con las medidas sanitarias. MÁS CONSULTAS “Mucha gente se enfrentó a la enfermedad, se enfrentó a pérdidas físicas de sus seres queridos, son vacíos que no se llenan nunca. La gente se enfrentó a pérdidas económicas, a ver sus sueños truncados, a llegar justos a fin de mes o a no llegar a veces”, dijo el siquiatra Torales al referirse al impacto a largo plazo de la pandemia. Los servicios ambulatorios de consulta de otras especialidades se cerraron en medio de la cuarentena. Pero, en el caso de Psiquiatría en el Hospital de Clínicas no paró y registra más de 5.000 atenciones este año a través del sistema de teleconsulta. Las líneas se saturaron y urgencia presencial estuvo con sobrecarga de pacientes.