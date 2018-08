La oposición centrará sus fuerzas en derogar ley de blindaje parlamentario

Al mismo tiempo, está pendiente un pedido de convocatoria a sesión extraordinaria para revisar la sanción con pérdida de investidura a Óscar González Daher, que se había dado en el periodo pasado, dejándolo fuera del Congreso.

Se necesitan 11 firmas para que se pueda concretar el llamado, y sigue habiendo solo 9, pero entre hoy y mañana habría novedades.

Referentes del Frente Guasu se habían comprometido a tener una postura luego de una definición en bancada.

Sobre el punto, referentes del bloque liberal efrainista y luguista alegan que se está trabajando sobre la posibilidad de un nuevo proyecto de pérdida de investidura.

Esto teniendo en cuenta las causales que van saltando contra González Daher, que además del tráfico de influencia, ahora se suman enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

La senadora Desirée Masi, del Partido Democrático Progresista (PDP), sostiene que la prioridad esta semana es justamente la derogación del blindaje porque considera difícil conseguir los 30 votos para volver a dejar sin banca a su colega luqueño.

“Se entiende la ansiedad, pero la prioridad esta semana en el Senado son dos: el proyecto de derogación del autoblindaje, y el proyecto de acceso público a la declaración jurada de bienes de funcionarios. Ahí está la clave”, señaló.

“Se requiere mucho apoyo, y hasta donde pudimos indagar, no tenemos los votos o no es nada fácil. Si no bajamos de nuevo a 23 la pérdida de investidura, todo será una lucha continua que con el tiempo es insostenible para la gente”, remarcó la legisladora. “Solo la transparencia de bienes ayuda a controles o denuncias ciudadanas, de corrupción o enriquecimiento ilícito”, destacó, en torno a la petición de su colega Paraguayo Cubas, quien pidió, el jueves pasado, hacer pública en la sesión, esta semana.

“Estos dos proyectos tienen mucha resistencia en casi todas las bancadas, y es la madre de todas las batallas”, consideró Masi.

los números. Con la vigencia de la ley del blindaje parlamentario, en el Senado se precisan de 30 votos para la pérdida de investidura de uno de sus miembros.

De acuerdo con una sumatoria que se hizo entre los que estarían apoyando la derogación de la ley, la multibancada opositora suma 19, que incluye votos de PDP, Hagamos, Cruzada Nacional, Patria Querida, Frente Guasu y liberales efrainistas.

A ellos se puede agregar al senador de Colorado Añetete Rodolfo Friedmann, quien fue uno de los pocos que acompañaron que la eliminación del blindaje se pueda definir este jueves.

Además, Friedmann también firmó la nota presentada por los opositores que se hicieron eco de la petición de los ciudadanos autoconvocados que piden una sesión para tratar el caso de González Daher.

Indignados contra OGD llegan hasta la casa de su hija

Los integrantes de la Comisión Escrache Ciudadano, quienes vienen manifestándose desde hace 21 días para que el senador colorado Óscar González Daher (OGD) deje el Congreso, llegaron anoche hasta la casa de la hija del senador, María Emilia González, quien también está involucrada en la empresa inmobiliaria Príncipe di Savoia, que investiga la Fiscalía por supuesto enriquecimiento ilícito. Los manifestantes llegaron en caravana desde Luque a la residencia, ubicada sobre la calle Lillo en Asunción, con carteles, bombas, cánticos y representaciones. Horas antes estuvieron frente a la casa, en Luque, del legislador, donde realizaron una representación humorística de un casamiento en la que la novia era la hija del senador, así como la entrega del premio popinda 2018 a OGD. Hoy se reunirán nuevamente con legisladores de la Cámara Alta para exigir una vez más la pérdida de investidura del legislador. González Daher está imputado por tráfico de influencias y cohecho pasivo agravado y es además investigado por otros delitos, por lo que piden que sea excluido. Aidé Vera, una de las organizadoras de las manifestaciones, recordó que las protestas se trasladan al microcentro este jueves. Para esa ocasión, la convocatoria es en la Plaza de Armas, ubicada frente al Congreso, con la finalidad de presionar a los legisladores.