La OCMA y la OCSAL ofrecen esta noche sus conciertos de Navidad

Los tradicionales encuentros musicales de Navidad llegan para celebrar el nacimiento del Niño de Belén, y traer alegría en tiempos de pandemia. Esta noche, desde las 20:00, la Orquesta de Cámara Municipal de Asunción (OCMA) ofrece un concierto navideño en la parroquia San Rafael (Cruz del Chaco 1690 casi Alfredo Seiferheld). El acceso es gratuito, por orden de llegada hasta completar el aforo permitido, y respetando el protocolo sanitario. Se reciben alimentos no perecederos.

El maestro Miguel Ángel Echeverría dirige el concierto, que contará con la participación de Lilian Rodríguez (soprano), César González (tenor), Giovanni Pirelli Cubas (tenor), Victoria Real (maestra preparadora) y el Dr. Wilfrido Cáceres (violinista).

El programa del encuentro incluye la interpretación de Serenade (P.I. Tschaikowsky), pieza en forma de sonatina; Christmas Festival (Leroy Anderson), Navidad de flor de coco, Navidad del Paraguay (Mercedes Janet y E. Morábito), A mi manera (Paul Anka), en la voz de Giovanni Pirelli Cubas, quien también interpretará O’ sole mio (Di Capua). Por su parte, Lilian Rodríguez cantará Oh, Noche Santa (Adolphe Adams), y Ave María (Ch. Gounod). En tanto que en la voz del tenor César González se escucharán los temas Tu Scendi Dalle, Stelle A.M. de Ligorio, y Oh, Gloria Cantad (anónimo).

“Tuvimos un año atípico, especial, pero la música, el arte en general, prácticamente siguieron, a pesar de todo”, reflexiona el director orquestal, el maestro Echeverría.

“La OCMA realizó presentaciones virtuales, comenzando con Epyta Nderógape, con jóvenes entusiastas dedicados a la difusión de todo tipo de música. Luego, por la plataforma de la Dirección de Cultura, difundimos algunas presentaciones de otros años”, recuerda el director.

La agrupación, que también participó en canales de aire, desde noviembre ofrece actividades presenciales, siendo el último del año el que se realiza hoy en San Rafael. “La idea es apoyar los objetivos solidarios de la parroquia, solicitando como ingreso alimentos imperecederos", dice.

VIRTUAL. También esta noche, desde las 20:30, la Orquesta de la Ciudad de San Lorenzo (OCSAL), bajo la dirección de Elio Fleitas, desarrolla su concierto navideño pero en formato virtual, desde la página de Facebook de la Municipalidad de San Lorenzo.

Este concierto, que cierra la temporada de presentaciones, se transmite desde el Teatro Municipal Alberto Sánchez Benítez, y participan como solistas Betania Báez (soprano), Arturo Benítez (acordeón), Lilo Riveros (violín) y Luana Sosa en el arpa paraguaya.

La programación incluye temas como Serenata en do mayor, de Peter I. Tchaikovsky, primer movimiento; composiciones del Barroco sudamericano, obras del folclore nacional y latinoamericano, cerrando con títulos del repertorio de villancicos tradicionales.