La Municipalidad de CDE no logra acuerdo con la Caja de Jubilaciones

Deuda. Autoridades de la Comuna de CDE y la Caja de Jubilaciones no pueden llegar a un acuerdo por la millonaria deuda.

Sigue sin resolverse el conflicto entre la Municipalidad de Ciudad del Este y la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal. La deuda inicial reclamada y judicializada asciende a G. 2.709.000.000, y con los intereses hoy llega a los G. 30.000.000.000.

El intendente Miguel Prieto Vallejo asegura que en lo que corresponde a su gestión no hay deudas con proveedores y demás compromisos institucionales, pero sí hay deudas que se arrastran de administraciones anteriores.

Señaló que la deuda con la Caja es un gran dolor de cabeza para la Comuna. “Son deudas históricas que van subiendo y la Caja parece que no quiere cobrar porque te piden G. 30 mil millones y quien tiene ese dinero, ni la Municipalidad, tenemos, pero pagar salario de la gente”. Comentó que la institución trató de llegar a un acuerdo, reduciendo la deuda a la mitad. “Propusimos una quita del 50% a la Caja, eso pedido al presidente y también a la comisión porque es un dinero que nunca van a cobrar y ellos no quieren hacer esa quita, entonces es un imposible y la deuda va a seguir allí por años”.

“DANDO VUELTAS”. Recordó que la deuda inicial no llegaba ni a los G. 3.000.000.000 y ahora es G. 30.000.000.000. “Entiendo, son los intereses y corresponde, y nosotros aceptamos. Pero, hicimos nuestra propuesta, pedimos que lo analicen porque nadie les va a pagar la suma que reclaman ahora y lastimosamente va a seguir subiendo. Por eso, planteé la quita del 50% y vemos cómo le pagamos financiado y están ahí dando vueltas”.

Se trata de un descuento de 10% que se hace a los funcionarios y se agrega otro 10% que debe poner la patronal, sumando 20% que debe irse a la Caja de Jubilaciones.

La deuda reclamada responde al juicio caratulado Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal contra la Municipalidad de Ciudad del Este, sobre juicio ejecutivo, número 101 del año 2007.

La millonaria deuda reclamada fue establecida por el Auto Interlocutorio número 1921 de fecha 24 de octubre del año 2012, para lo cual se habilitó una cuenta judicial a la orden juzgada. En más de una oportunidad el municipio fue notificado sobre esta resolución favorable. Primero, para ser incluido dentro del presupuesto que finalmente se insertó en el rubro de otros gastos “Impuestos, tasas y gastos judiciales varios” desde el año 2018, pero que nunca se ejecutó.

PROBLEMA. Funcionarios municipales en más de una oportunidad reclamaron la deuda acumulada que data de los años 1998 hasta el 2001, correspondiente a la gestión del intendente Juan Carlos Barreto y de los que le sucedieron en el cargo, Alicio Peralta y Eduardo Morales. Debido a la esta deuda muchos funcionarios no pueden jubilarse ni tramitar préstamos ante la institución. Varios ex trabajadores también están en la misma situación y no pueden retirar sus aportes jubilatorios.

En el año 2017, un oficio judicial de este mismo juez llegó a la Junta Municipal ordenando que la deuda reclamada por la Caja de Jubilaciones fuera incluida dentro del presupuesto. El hecho siempre fue objeto de críticas por oposición, primero hacia la gestión Javier Zacarías y después de su esposa Sandra McLeod, que estuvieron en el poder municipal desde el 2001 hasta el 2019, y nunca atinaron a resolver el problema judicial.

Precisamente la dilación del tema hizo que el monto de la deuda se acumulará a niveles que hoy hacen imposible prácticamente el pago. De acuerdo con los datos, en el año 1999 las partes llegaron a un acuerdo. El documento fue homologado por sentencia definitiva número 385 del 3 de junio de 1999.