El escritor Jorge Volpi, una de las principales plumas de la escena mexicana actual, considera que “la literatura latinoamericana ya no existe como tal” y lamenta que haya un cierto “aislamiento cultural” entre los países del continente.

“La literatura latinoamericana ya no existe como tal (...). No hay esos hilos conductores excepto los que tienen que ver con la historia, pero ya no hay una literatura latinoamericana que sea reconocible”, dice en una entrevista con Efe.

Agrega que “lo que sí hay es muchas generaciones en activo, muchísimos grandes escritores jóvenes y muchas corrientes distintas (...) en enorme efervescencia” que derivan del boom literario que encabezaron autores como Gabriel García Márquez o Mario Vargas Llosa, pero que no tienen “ese carácter reconocible” común.

Jorge Volpi es el último ganador del Premio Alfaguara con su obra Una novela criminal. Para él, este galardón fue una oportunidad de romper con la dinámica de “aislamiento cultural” entre países latinoamericanos ya que el libro se publicó en todos los territorios a la vez, pero considera que su caso es “una excepción”.

El escritor lamenta que haya una “falta de contacto real cultural” entre los países latinoamericanos, algo que anula la “fertilización” literaria mutua “que debería existir por compartir la lengua y la historia”, pero que contrarresta un “inevitable nacionalismo” y las “condiciones del mercado y de la distribución de libros”, afirma Volpi.

Añade que ver América Latina como un todo, también desde lo literario, “es una visión muy española”: “Ojalá el sueño bolivariano fuera cierto y fuéramos un solo país desde México hasta Argentina, pero no lo somos”.

Una respuesta a ese aislamiento podría estar en la tecnología y concretamente en “el libro electrónico”, pero reconoce que aunque existe “ese instrumento” el problema “todavía está” presente.