La imagen internacional es de gran alcance y no debe pasar desapercibida

Por la misma competencia se registrará el debut absoluto de Guaireña, cuyo plantel es duramente castigado por el Covid en los últimos días y que no obstante, supo sobrellevar la muy buena gestión de su cuerpo técnico liderado por Troadio Duarte. Este evento significa un hecho histórico para el club de Villarrica, que le puede arrojar no solo satisfacciones deportivas, sino también una recompensa económica, la cual institucionalmente recibirá por primera vez. La base contempla 225.000 dólares para cada club en la ronda inicial y de pasar embolsará 900.000 en fase de grupos. Su rival, River, con nuevo técnico, Enrique Landaida, ya cuenta con antecedentes coperos y buscará tener un auspicioso arranque. La confrontación del próximo jueves se verificará en el Defensores del Chaco a las 19:15 con la conducción de Éber Aquino. De hecho, son encuentros de ida y vuelta y con eliminación directa. La particularidad concedida de manera especial fue para argentinos y brasileños que arrancarán cumplida la primera vuelta evitando la ronda preliminar. Se debe tomar conciencia que este certamen tiene un gran alcance y lo ideal sería para las conformaciones paraguayas cumplir decorosamente y en la medida de sus posibilidades. Se sabe de los planteles cortos de los equipos en disputa y el esfuerzo que hacen en el orden local. La película cambia cuando la muestra es internacional y se representa a un país. Dos caras

En la Libertadores el panorama se contrapone entre Libertad y Guaraní. El Albinegro golpeó duramente de visitante a la Católica al derrotarlo 1-0 en plena altura de Quito. El golazo de Rodrigo Bogarín marcó la diferencia que incluso pudo haber sido más amplia. El cuadro quiteño se prodigó en remontar, pero no pudo y el cotejo de vuelta a verificarse el miércoles en el Defensores del Chaco abre el camino a la clasificación del conjunto dirigido por Garnero. Está claro que el orientador gumarelo reúne todas las “armas” para lograr el pasaporte. El encuentro será a las 19:15 con el arbitraje del argentino Fernando Rapallini.

Al otro día, y ya en carácter de visitante Guaraní buscará remontar la derrota del 0-2 ante Atlético Nacional de Colombia en el Atanasio Girardot. El Aborigen no pierde la fe, pero es consciente que el escenario es complicado, no solo por la diferencia marcada por el cuadro cafetero, sino por su propia producción copera: comenzó arrasando en Santa Cruz ante el modesto Royal Pari, un sufrido empate en Villa Elisa en la vuelta (aunque había sacado ventaja en tierra boliviana), y la última demostración dejó enormes dudas, pocas situaciones de gol, problemas defensivos y hasta con un resultado generoso. La caída pudo haber sido peor. Levantar cuesta, pero la convicción existe y es cuestión de esperar lo que vaya a acontecer el próximo jueves en la partida que será dirigida por Néstor Pitana. Así como están dadas las circunstancias y como consecuencia de lo realizado en la ida, es muy difícil que puedan enfrentarse en la Fase 3 Libertad y Guaraní. Las situaciones de ambos son absolutamente distintas. Cita en Ypané

Al no disputarse el combo establecido para la clasificatoria para Qatar de este mes, la dirección de selecciones con Justo Villar y la conducción técnica de Eduardo Berizzo, decidieron convocar a jugadores del plano local para un encuentro en Ypané reuniendo así a los que ya figuran en el microciclo albirrojo y las probables caras nuevas que serán citados en breve. Es intención agrupar de 20 a 25 futbolistas para trabajar en ideas y entender el plan trazado enfocando los cotejos para Qatar.

Aun no se tiene fecha concreta de cuándo esto se reanuda atendiendo que hay jornada del campeonato el lunes 22 y esto quizás retrase el comienzo de las actividades en Ypané. Se sabe que serán convocados en breve caras nuevas, esto será por pocos días, aunque tiene su valor por tratarse del objetivo que mira Qatar. Se mantiene

Para el mes de junio y como estaba previsto se llevarán a cabo dos fechas de las Eliminatorias, no pudiéndose ampliar el calendario a tres por la Copa América a desarrollarse del 11 de junio al 10 de julio en Argentina y Colombia. El fixture marca estos partidos para el 3 de junio: Uruguay – Paraguay, Perú – Colombia, Brasil – Ecuador, Bolivia – Venezuela y Argentina – Chile. Para el 8 de junio: Colombia – Argentina, Venezuela – Uruguay, Paraguay – Brasil, Chile – Bolivia y Ecuador – Perú.

Lo que se intenta es sumarles los juegos no cumplidos a los ya pautados entre setiembre y noviembre, es decir transformar un combo triple para recuperar los no jugados. Esto genera todo un problema, como consecuencia del despiadado Covid que no cesa su marcha por lo cual las federaciones europeas ponen mucho celo en los jugadores de sus respectivos clubes.