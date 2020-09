Se extractan frases del papa Francisco sobre la lectura de hoy que nos pueda ser de utilidad para el momento actual: “Dos consejos espirituales del papa Francisco… ‘No juzgar a los otros’ y ‘pedir a Dios la gracia de la vergüenza por los propios pecados’. Son ‘el juicio’ y ‘la misericordia’, con la sugerencia de un examen de conciencia personal…

“Bajo esta óptica —afirmó el Papa— la Iglesia nos hace reflexionar sobre dos actitudes: la actitud hacia el prójimo y la actitud con Dios”. En particular, respecto al “prójimo nos dice que no debemos juzgar: ‘No juzguéis y no seréis juzgados; no condenéis y no seréis condenados. Es más: perdonad y seréis perdonados’”. Y “el Señor es claro en esto”, explicó Francisco, citando el pasaje del evangelio de Lucas (6, 36-38), propuesto por la liturgia del día.

En realidad, “este juzgar a los otros es algo feo, porque el único juez es el Señor”. Por otro lado, “Jesús reconoce esta tendencia nuestra a juzgar a los otros” y nos avisó: “Estate atento, porque en la medida con la que tú juzgas, serás juzgado: si tú eres misericordioso, Dios será misericordioso contigo”. Por tanto, “no juzgar”.

Francisco sugirió así pensar “un poco en esto: ¿yo juzgo a los otros? ¿Cómo juzgo? De la misma forma, yo seré juzgado. ¿Soy misericordioso con los otros? De la misma forma el Señor será misericordioso conmigo”. Y “podemos —hoy, mañana, pasado mañana— tomar algunos minutos para pensar en estas cosas, y nos hará bien”.

“La segunda parte del mensaje de la Iglesia de hoy —prosiguió— es la actitud con Dios”. Y “es tan bonito como el profeta nos dice, cómo debe ser la actitud con Dios: humilde”. Pero precisamente “esta es la humildad delante de Dios. Cada uno de nosotros conoce los propios pecados y esto puede decirlo delante de Dios: ‘Señor, he pecado, soy un pecador y a ti la justicia’”.

Por otro lado, “nosotros sabemos que la justicia de Dios es misericordia, pero es necesario decirlo: “A ti, Señor, la justicia, a nosotros, la vergüenza”. Y “cuando se encuentran la justicia de Dios con nuestra vergüenza, ahí está el perdón”.

(Frases extractadas de http://www.vatican.va/content/francesco/es/cotidie/2018/documents/papa-francesco-cotidie_20180226_gracia-verguenza.html)