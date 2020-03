La Fiscalía no descarta imputar a Ronaldinho por asociación criminal

El ex astro del fútbol brasileño Ronaldo de Assis Moreira y su hermano Roberto podrían ser procesados, aparte del uso de documentos de contenido falso, por producción y asociación criminal. Al Ministerio Público ahora le interesa que tanto Ronaldinho como su hermano sigan sometidos al proceso, porque no se descarta que esten inmersos en los citados hechos punibles.

Ronaldinho ingresó al país el 7 de marzo de este año utilizando documentos de naturalización originales, pero de contenido falso. La historia que contaron hace suponer que tanto él como su hermano lo recibieron como regalos; sin embargo, la Fiscalía investiga su participación y la de otros más en el esquema.

Lo que analizan es si existe un esquema criminal más grande y se explique por qué esos documentos querían utilizar en Paraguay.

“El tema del regalo es un decir de ellos, pero hay ciertas contradicciones de los mismos abogados, que dijeron que querían hacer inversiones en el país. Entonces, ahí ya cae esa hipótesis de que ellos no tenían ni idea de lo que estaban recibiendo”, explicó el fiscal Osmar Legal.

“La sospecha es que ellos sabían y querían esos documentos y querían tener relaciones comerciales en el país con esas documentaciones”, continuó.

La Fiscalía afirma que tiene elementos suficientes para saber que ellos usaron las cédulas y los pasaportes falsos. Tanto Ronaldo de Assis Moreira como su hermano Roberto están imputados y con prisión por el uso de documentos públicos de contenido falso.

MÁS IMPUTADOS.

La posibilidad de que haya más implicados no se cierra, de acuerdo a lo expuesto por el fiscal Legal. “Podrían surgir más, porque ahora vamos conectando las responsabilidades y las conductas de cada persona”, refirió, no descartando incluso al ex titular de Migraciones, Alexis Penayo.

“Hoy día hay procesados de la Policía Nacional, de la Dinac, de Migraciones, le tenemos a los ciudadanos brasileños, que serían nexos para acercar esas documentaciones. Le tenemos a Dalia prófuga con orden de detención fiscal, declaración de rebeldía jurisdiccional y tenemos que hacer varios análisis para ver qué va surgiendo”, apuntó Legal.

EXTRACCIÓN DE DATOS.

Ahora la Fiscalía se encuentra en la etapa de extracción de datos de los teléfonos de los implicados.

Tanto Ronaldinho como Roberto pusieron a disposición los celulares desde el primer momento. Las evidencias que se extraigan de ahí podrían servir de cargo o descargo en sus casos.

Inclusive, con datos de teléfonos se podrían determinar la conexión entre Roberto, como de los demás procesados, como también de Dalia en ese esquema.

Las informaciones extraídas están siendo controladas por un perito de la defensa de los hermanos. Cuando surjan conclusiones sobre el informe, la Fiscalía adelanta que podría cambiar su criterio en cuanto a la medida cautelar actual o mantenerse.

Para nosotros lo importante no es que él (Ronaldinho) esté con prisión preventiva, sino que se garantice que esté sujeto al proceso. Osmar Legal, fiscal.







Fianza no es opción

El Ministerio Público maneja un criterio que no tiene relación en cuanto al ofrecimiento de una fianza mayor o menor, sino a las evidencias que vayan surgiendo, de acuerdo a lo que arroje el informe de la extracción de datos de los teléfonos. Afirman que lo importante es que él este sujeto al proceso.

La fianza que presentaron Ronaldinho y su hermano fue de USD 800.000, pero el juez la rechazó, porque no tienen arraigo en el país.