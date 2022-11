La figura de Efraín genera polarización entre los opositores

La figura de Efraín Alegre generó polarización y un cruce de ideas entre Pedro Mayor Martínez (Encuentro Nacional) y el ex senador Dionisio Amarilla. Hoy ambos buscan llegar a la Cámara Alta.

Amarilla tiroteó contra Efraín Alegre y arremetió que el ex juez Mayor Martínez está ingresando en la arena política con la camiseta del fanatismo antes que de la racionalidad.

“Usted viene colgado de ciertos actores políticos y defiende a ultranza a Efraín. Tenemos que poner un antecedente de lo que significa Efraín”, afirmó mencionando que hubo robo en las arcas del PLRA y que hay protección en la Corte de la mano del ministro Víctor Ríos para dilatar el juicio oral.

Por su parte, Pedro Mayor Martínez retrucó la reacción de Amarilla y dijo que no está colgado de nadie.

“La Concertación es la prueba. Lo que pasa Dionisio es que seguimos atacando la figura interna muy fuerte (por Efraín)”, afirmó.

Dijo que Efraín tiene más chances de ganar las elecciones en abril. “No estoy colgado de nadie porque estoy para el Senado. Estoy con la Alianza; yo no tengo ningún acuerdo. Estoy de acuerdo con que no se puede transigir con la corrupción”, retrucó.

RESISTENCIA. Por su parte, el ex senador Marcelo Duarte (Patria Querida) recalcó que este país es una bomba de tiempo y la persona que gane la presidencia va a tener un gran problema para resolver.

“Efraín es una persona que politiza demasiado, por eso apostamos a la figura de Sebastián Villarejo (precandidato presidencial por PQ). No será tan conocido pero no tiene la resistencia que tiene Efraín”, significó durante el debate televisivo.

Recalcó que hay que combatir la corrupción que existe en todos los partidos políticos.

UNIFICACIÓN. Por su parte, Leo Rubín (Frente Guasu) recalcó que hay que apostar por la unificación de la oposición. Mencionó que el próximo 18 de diciembre no votará por ninguna dupla pero explicó que está trabajando por lograr un consenso mirando las elecciones generales de abril.

“Lastimosamente no tenemos balotaje. Tenemos que trabajar para que tengan la grandeza de bajarse en su momento. Hay que mirar el bosque y no el árbol. No podemos ser tibios ni mezquinos. Esto se trata de un acuerdo político”, reforzó.

Líder Amarilla consideró que el Gobierno de Estados Unidos vino a dar la razón a Efraín, que acusa el gobierno de mafia. “Nos dice que Efraín tiene razón. Coherente en lo que dijo y se mantuvo en este tiempo”, acotó.



No estoy colgado de nadie porque estoy para el Senado. Estoy con la Alianza; yo no tengo ningún acuerdo.

Pedro Mayor Martínez,

ex juez y aspira al Senado.



Efraín es una persona que politiza demasiado, por eso apostamos a una figura como Villarejo.

Marcelo Duarte,

ex senador de PQ.



Usted viene colgado de ciertos actores políticos y defiende a ultranza a Efraín. Hay que poner antecedentes.

Dionisio Amarilla,

ex senador, precandidato.