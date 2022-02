La familia de Vita iniciará una demanda

José Aranda, uno de los hermanos de la influencer Cristina Aranda, víctima colateral de un sicariato en San Bernardino, habló con Monumental relatando los duros momentos que vivió en el atentado. Lamentó la mala organización por parte de los que llevaron adelante el evento Ja’umina Fest y anunció una demanda.

“Prácticamente fue un desastre la organización. Subimos a la ambulancia y el doctor Servián pidió elementos básicos para mi hermana y no tenían esos kits, no tenían para intubarle. Era un taxi, no tenía nada, todo lo que pedía el doctor no tenía la ambulancia”, comentó el hermano, quien acompañó en la ambulancia desde San Ber hasta Itauguá.