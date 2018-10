La falta de insumos vuelve crítica la situación de hospital de Pdte. Franco

“Ya no estamos más caminando, nos estamos arrastrando”, señaló el médico Ariel Fleitas, director del Hospital Distrital de Presidente Franco. La frase grafica el momento que vive el segundo mayor centro médico público en Alto Paraná en cuanto a cantidad de pacientes.

“Es un poco difícil la situación. Insumos prácticamente no estamos teniendo. En laboratorio tuvimos que disminuir justamente la cantidad de muestras, porque ya nos avisaron que no vamos a tener hasta fin de año. Las radiografías ya no se están haciendo”, relató el profesional.

El médico indicó que entiende el constante reclamo de los usuarios. “Vienen los pacientes y tenemos que pedirles medicamentos y nos acusan de que les enviamos a tal o cual farmacia, pero no tenemos. Ya nos avisaron que a nivel central tampoco hay y que aguantemos el resto del año”, informó.

Manifestó que prácticamente ya usó todo el bibliorato disponible para enviar notas. “Con el famoso tema de la autogestión, el problema es que ya no depende de nosotros. Mandamos las notas a las personas que normalmente nos ayudan para tratar de paliar un poco la situación, pero creo que está difícil, no solo para el hospital, sino para muchas empresas que nos solían ayudar. Ahora mismo, la ayuda que estamos recibiendo es mínima”, dijo.

Según ellos, se hace lo posible para que la población sienta lo menos posible la situación. Con relación a la Gobernación y al Consejo de Salud, señaló que lo que ellos disponen es prácticamente lo mismo que tienen en el nosocomio. “Necesitás muchas cosas más, como cantidad de reactivos en el laboratorio, en radiografía no tenemos placas ni reveladores, es caótica la situación. Sí, hay cierta ayuda, pero el hospital es bastante grande y no da abasto. La ayuda es mínima, y es complicado sostener todo”, señaló.

PASANTES. Con relación a la presencia de pasantes, otra de las quejas de los usuarios, que dicen que no son atendidos por profesionales, dijo que en este momento es la mano que tienen, no la ideal, pero es la ayuda que disponen. Aclaró que todas las decisiones sobre tratamientos y medicación pasan por los profesionales.

“Los pacientes van a encontrar a los estudiantes, son los que les reciben, les toman la presión, ellos están capacitados para eso, están en el último año de la carrera, pero decisiones, sea de qué tratamiento o qué procedimiento seguir, ellos no pueden hacer. Siempre debe estar evaluado por el jefe o encargado de la guardia”, manifestó.

“Acá la mayoría de los médicos somos jóvenes y muchas veces nos confunden con estudiantes. A veces los pacientes esperan a alguien canoso que los atienda”, comentó.

Aclaró que mientras no tengan personal suficiente, por ejemplo, dos clínicos, dos cirujanos, dos pediatras, dos ginecólogos, en la urgencia, “vamos a tener que pedir ayuda a los estudiantes”.