La evaluación debe ser precisa de cara a las clasificatorias

Se cumplió una etapa en la cual el DT sacará sus conclusiones de la participación Albirroja en la Copa América. Berizzo se mostró cauto en algunas conferencias y en otras exteriorizó su conformidad con el grupo armado y el rendimiento en el campo. De todas maneras, hay mucho camino por recorrer y el propio orientador argentino deberá tener la autocrítica necesaria para interpretar dónde la escuadra nacional es vulnerable. En ese sentido falta más fuerza en la media cancha y aunque el equipo tuvo actitud en esa zona ante Brasil se requiere de un jugador de las características de Richard Ortiz o el mismo Topo Cáceres para la clasificatoria al Mundial de Qatar. Esa posición debe ser muy bien cubierta y con futbolistas de oficio que marquen presencia y cuyas características no se tuvo en esta competencia, ahí debe apuntar Berizzo sin descartarlo a Piris Da Motta, actualmente en Flamengo.

En la portería sobresalió el Gatito Fernández, quien de momento aseguró el puesto contando también con Antony Silva y Alfredo Aguilar.En la línea defensiva hubo altas y bajas y es un punto que se debe ajustar.Gustavo Gómez, está claro, es el líder en el fondo.De los mediocampistas ofensivos Derlis González tuvo una muy buena gestión y fue de lo más regular. Extrañó la poca presencia de Óscar Romero en el sudamericano, en tanto, otros como Cecilio Domínguez y el mismo Juan Iturbe no llenaron la expectativa.Miguel Almirón figura en un recuadro especial, es un capital valiosísimo y que puede ser mejor explotado en el buen sentido de la palabra.Los 9, Tacuara Cardozo y Santander están a la orden pero habría que ver si el esquema que quiere el entrenador se adapta para este tipo de jugadores.Matías Rojas, incipiente todavía, hay que darle tiempo. Richard Sánchez está escalando y está visto que Rodrigo Rojas y Celso Ortiz son del gusto futbolístico de Eduardo Berizzo y funcionales a sus ideas.En busca de seis El presidente de la APF, Robert Harrison, ya anunció que están en la búsqueda de seis encuentros en fecha FIFA para los meses de setiembre, octubre y noviembre. Es decir, dos por mes, en ese operativo están los promotores. Es sabido que enfrentar a rivales europeos de categoría es muy difícil, no se descartan encuentros con sudamericanos y centroamericanos que están al alcance y económicamente más accesibles, aunque Harrison enfatizó que si se deben invertir en adversarios de élite, se considerará en el consejo del Comité. Jugar en casa es difícil y el panorama gira al exterior. Más fama que fútbolBrasil y Argentina se verán la cara en la semifinal de la Copa. Ninguno de los dos llega como neto favorito, quizás un poco más Brasil, pero no garantiza. Lo más resaltante fue su goleada a Perú y en otras encontró trabas, hay inspiración individual en varias de sus figuras y está sujeto a ello. En cuanto a la Albiceleste está por debajo para el encuentro del martes pero un factor desequilibrante podría ser Messi que aún no rindió en la medida esperada. Los clásicos rivales despiertan el gran interés por ver quién llega a la final y como apuntamos más arriba el anfitrión saca ventaja; de Argentina se espera un desenvolvimiento futbolístico superior a lo expuesto hasta ahora y eso dependerá del 10 argentino.Grito de gol con prudenciaPartido tras partido la intervención del VAR causa efecto. Festejos de goles y la frustración después son el rasgo habitual que se sienten en este torneo. La demora excesiva en la decisión final de los árbitros es una falencia no superada hasta el momento. La creación del VAR es para que impere la justicia en los resultados, pero el método implementado es lento y le saca sabor a los partidos. Se aguarda un mejor empleo del sistema y de seguro hay preocupación en el comité de arbitraje sobre este tema o en esta parte del mundo debemos acostumbrarnos a ser pacientes y tener prudencia a la hora de gritar un gol. Preparativos de CopaOlimpia, Libertad y Cerro elaboran el plan copero y comenzaron las series de amistosos de cara al evento que se reiniciará a partir del 23 de julio.El campeón del fútbol paraguayo con Ovelar parecería cerrar las contrataciones. El Búfalo, proveniente del Millonarios, se acopló con entusiasmo al plantel Decano, mientras que Roque está en etapa de evaluación para ponerse a punto. Richard Ortiz estará listo para el primer juego que será ante la Liga de Quito en carácter de visitante. Una prueba interesante será el próximo sábado en Para Uno cuando el cuadro de Daniel Garnero mida a Rosario Central, ya con todas sus figuras, incluyendo a los seleccionados. Libertad, por su parte, sin Alan Benítez, el Pollo Recalde ni Lucena (siguen separados) se enfoca al cotejo ante Gremio que también lo hará afuera. No trajo más que el zaguero Viera (de todas maneras no podrá jugar puesto que ya lo hizo por Godoy Cruz) e intentará dar mayor oportunidad al colombiano Mcnelly Torres.Cerro sumó a Luis Fariña, proveniente del Deportivo Aves de Portugal; tiempo atrás y en la era de Pelusso en la Selección, el DT uruguayo había consultado para nacionalizar al enganche argentino de padres paraguayos. Un detalle que no es menor, Russo lo tuvo al mediocampista en Racing en la temporada 2010-2011. Cerro enfrentará a San Lorenzo de Almagro en el Nuevo Gasómetro y la principal contratación en su adversario es Juan Antonio Pizzi, su nuevo entrenador.