La construcción de una sociedad diferente

El presente vivimos tras un pasado que se fue y ante un futuro que está por venir. Mirando hacia los pasos dados, el retrovisor nos devuelve imágenes conocidas, sentimientos que nos dejaron cicatrices y acaso también los logros que enseñan que siempre es posible avanzar. Es la experiencia de una persona. Y la de un país.

Transitamos sobre el presente cuyo cimiento es el pasado. Fue Kant el filósofo quien nos señaló que para avanzar hacia adelante es preciso desentrañar la presencia del pasado. Percibir la incidencia de lo que fue en el hoy, su inclinación y dirección. Pues para liberarse de las cadenas del ayer, la memoria ha de recordar los horrores y pesares que degradaron la dignidad de la vida humana.

Cuando la perspectiva no es clara, el contraste entre el pasado y el futuro tiene que incidir en la definición de las responsabilidades del presente. Y de sus metas. La intencionalidad que abrazamos, nos dice Hegel, camina sobre fines.

¿Nosotros hemos perdido el recuerdo de épocas vividas? En tan escasos años, ¿se vació la memoria de vicisitudes que golpearon nuestro cuerpo y ofendieron nuestra inteligencia?

¿Ya nos olvidamos, tal vez, que sobre el pensamiento crítico pesaba la lápida del silencio y la persecución?

Comprender el sentido del pasado nos hará entender lo que fue y lo que puede seguir siendo. Mientras que mirar el porvenir nos permitirá pretender que el presente mejore. Tenemos futuro en la medida en que podemos superarnos y a partir de este ahora escalar niveles de existencia cada vez más compatibles con los ideales de la civilización, la cultura y el buen vivir. El porvenir será el mismo que el ayer si nos vemos obligados a repetir la misma oscura vida del pasado, a soportar los apremios que sufrimos y a tolerar la destrucción inhumana de nuestra propia esperanza.

La institucionalización de la democracia

En toda sociedad existen personas con mayores capacidades de discernimiento. Ellas se encuentran en posición privilegiada para distinguir lo que más conviene al Estado y al país. Y con fundamentos pueden señalarnos que las desigualdades sociales que se agravan hacen inviable a la nación. Y que continuar con un sistema que depende de la acumulación de unos pocos supone una inmovilidad de la estructura social, a la vez que ausencia universal de las libertades.

Cuando en el presente la economía se mueve y la acción política puede servir para institucionalizar la democracia, lo racional sería pavimentar el tránsito hacia la movilidad social. Desplazamiento ya largamente postergado.

Las memorias del pasado suben al porvenir mientras sirvan para no volver atrás. Siempre que nos faciliten leer –en los acontecimientos, en los sistemas y en la conducta de los actores políticos– los peligros y las obstrucciones a nuestro derecho de vivir con dignidad. De vivir con la disposición de los medios, materiales y culturales, que aseguren el bienestar de todos.

El porvenir nos convoca a pensar. Nos sitúa en la urgencia de imaginarnos los escenarios posibles. A comparar entre el ayer y el hoy, y a prefigurarnos el mundo en el que nuestra existencia pueda desarrollar sus potencialidades y expectativas, sus virtudes y aspiraciones.

En nuestro fuero interno tenemos la certeza de no querer una realidad peor a la del presente y del pasado. Mas para construir una sociedad mejor no debemos restaurar el viejo edificio ni quedarnos en este tiempo, ya que el ahora no alberga el buen vivir para todos. No acoge a los que sistemáticamente son excluidos. Es indispensable deconstruir, en los términos de Derrida, trayendo a la inteligibilidad, a lo comprensible, los signos esenciales que caracterizan la estructura de una coexistencia más igualitaria. Y proyectar su imagen social hacia la configuración histórica que dé forma a la sociedad en que deseamos vivir.

Refundación de la República

Tal como ha enseñado Epicuro, nuestra condición humana repele el dolor, rechaza la opresión. Busca, en cambio, el placer de la serenidad: La vida libre de acechanzas, no expuesta al peligro de la arbitrariedad ni a la privación de los recursos necesarios para desarrollar nuestros talentos y llevar una existencia decorosa.

Ante las inciertas brumas de oscurecer el presente, nuestro entendimiento no puede abandonarse a la indiferencia. Pues la continuidad de la perversión amenaza con clausurar la débil institucionalidad de la República. Frente al asedio de la impunidad, la alternativa de avanzar hacia una democracia real nos convierte en actores de una sociedad comprometida con la justicia. Comprometida con la refundación de la República para la inclusión general a una vida digna.

Con una democracia incluyente abriremos las puertas de la educación superior, técnica y profesional. Y con ello, ampliaremos el capital social, a fin de integrarnos a la Economía del Conocimiento. Entonces nuestra sociedad se elevará a la contemporaneidad de la civilización del siglo XXI, hablando su mismo lenguaje de reivindicaciones plenas de los derechos humanos, y viviendo dentro de un sistema democrático de gobierno en que las decisiones son legítimas en tanto consultan la voluntad popular y responden al bienestar general.

Estos objetivos son prioritarios. Necesitamos hablar el idioma de la democracia y habitar un clima de convivencia basado en el respeto, la tolerancia y la común aspiración de progreso. Para ello no tenemos un pasado alentador, ni un presente que contribuya a la superación de las desigualdades. La sociedad política está profundamente fracturada, y divorciada de la ciudadanía. Se ha olvidado de su deber de servir a la nación y no servirse de ella. Por su parte, la sociedad civil ha agravado la pobreza. Su más reprochable figura es la de representar un papel huérfano de sensibilidad social y de solidaridad humanista.

Por eso hay que empezar a crear las condiciones para instalar nuevas realidades. Las que exponencialmente modernicen el país generando prosperidad y cultura para cada mujer y todas las mujeres, para cada hombre y todos los hombres. Es el país que debemos construir. Ya, ahora. Pues lo que se posterga congela la historia.

Juan Andrés Cardozo

galecar2003@yahoo.es