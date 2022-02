La ciudad afronta el desafío de crecer sin perder la esencia

Derlis Chena, secretario general Municipalidad, destaca el gran crecimiento, los comercios abiertos durante todo el año, casas comerciales y supermercados. No obstante, aclara que la nueva administración municipal, que asumió en noviembre del 2021, recién está comenzando. “Hace tres meses somos gobierno y estamos ordenando la casa”.

El funcionario señala que, la nueva realidad que vive la ciudad, con más gente, y negocios impulsa a la Municipalidad a pensar en proyectos de zonificación. “Estamos con el proyecto de zonificar lugares nocturnos, que es un problema. A veces vienen y se instalan en el centro y en la zona urbana, donde hay vecinos que vienen a descansar y de la polución eso no es posible”.

Con una población de 12.000 habitantes, que en temporada alta y con un evento especial puede llegar a 70.000, la ciudad, como ha quedado demostrado, necesita planificar cómo gestionar los servicios y las emergencias, la asistencia de salud, la movilidad y el tráfico en la apacible villa.

Y no es un secreto el porqué la gente sigue eligiendo a San Ber: “Hay mucha diferencia, acá tenemos naturaleza, los árboles, tenemos cerros, bosques, entonces el aire es diferente, no tenemos buses con sus humos contaminando el ambiente, y creo que también la gente valora eso”, dice.

INVERSIONES. Juan José Ardissone es arquitecto y como desarrollador lleva adelante el emprendimiento hotelero Villa María, un complejo de casonas antiguas reconvertidas para el turismo. Reconoce que desde el sector privado hay mucha inversión, mucha gente haciendo obras importantes, pero desde el sector público no se reflejan las mismas intenciones. “Falta sobre todo mayor celeridad en lo que son los trámites y gestiones, desde la aprobación de planos, hasta la solicitud de los servicios, de agua potable, desagüe, todo eso es lento. Quizá la infraestructura o el equipo humano, el personal con que cuenta la Municipalidad o la Essap o la ANDE está dimensionado para un San Bernardino de hace unos años, no a lo que es hoy. Demanda otra característica de servicio que no acompaña ese ritmo”.

Una de sus preocupaciones es la necesidad de un plan de crecimiento o de ordenamiento, particularmente del casco histórico, de modo que el auge de negocios acompañe la estética y la preservación de edificios patrimoniales.

“El sector privado tiene la responsabilidad de hacer las inversiones conscientes y positivas a mediano y largo plazo; como desarrollador siempre tengo que pensar que lo que estoy haciendo impacta en el entorno, y encontrar el equilibrio para que sea negocio, y también para que sea bueno para las personas y para el medioambiente. Evidentemente es difícil, pero es algo que se puede”, sostiene.

Propone una mesa de trabajo de la Municipalidad con la sociedad civil. “Estamos juntos para dialogar y apoyar. Digo que estaría bueno que podamos unir fuerzas”.

Durante la presidencia de Bernardino Caballero llegaron cinco familias alemanas. Al principio iba a asentarse en la zona de Limpio, en Surubi’i, pero al final se asentaron junto al lago Ypacaraí, donde se fundó la colonia de migrantes en 1881.

140 años después, Ardissone señala lo mejor de la ciudad, el verde, el agua y los cerros que circunvalan la ciudad, y el patrimonio histórico que tiene, es un pueblo que fue creado por colonos inmigrantes europeos, que trajeron una cultura y eso está arraigado en la arquitectura, las costumbres. “Todo eso hace a este lugar mágico”.



Conocida como la capital del verano, San Bernardino tiene un auge, en plena pandemia, de personas que la eligieron como lugar de residencia. El crecimiento también trae consigo cambios.