La Casa del Horror perteneció a una familia ya marcada por la tragedia

En ese lugar, el doctor Ítalo De Finis asesinó a tiros al ministro italiano (entonces así llamaban a los embajadores) Antonio Pittaluga. El caso tomó notoriedad por tratarse de un diplomático la víctima fatal de entonces.

En varias publicaciones se mencionó que el hecho ocurrió en la misma casa, pero esto fue desmentido por el arquitecto e historiador Jorge Rubiani, quien confirmó que el asesinato ocurrió en el mismo terreno, no así en la casa, que fue construida en la década del 30.

El arquitecto Miguel Ángel Alfaro fue contratado para construir la casa, por orden del hijo del doctor De Finis, el también médico Mario Luis De Finis, cuya descendencia estuvo marcada por la desgracia. “Lo que se puede decir es que la tragedia se enseñoreó de la familia De Finis con la muerte de los hermanos Palmieri De Finis en 1982”, explicó Rubiani. Se refería a la muerte de los hijos de María Victoria De Finis, Luis Fernando y Mario Luis Palmieri De Finis, que se produjeron en un corto tiempo.

El 17 de enero de 1982, la familia Palmieri De Finis se encontraba participando de una excursión a Salto del Guairá. Cuando estaban cruzando el puente kyha (colgante), se soltó una de las cuerdas que sostenían la pasarela y Luis Fernando, que entonces tenía 7 años, cayó al agua y fue arrastrado por la corriente. Dos meses después, el 24 de marzo de ese mismo año, Mario Luis Palmieri De Finis fue secuestrado.

hallazgo. El 28 de marzo, en una zona despoblada por entonces, en el barrio Maramburé de Luque, dos hombres que estaban llevando animales se acercaron a revisar una bolsa que despedía un olor nauseabundo y allí descubrieron lo peor.

Cuando fueron los policías al lugar, retiraron la bolsa y luego de unas horas se confirmó que se trataba del cuerpo sin vida de Mario Luis, que había sido torturado y asesinado de forma cruel.

Le habían derramado ácido en el rostro y presentaba golpes en el cráneo.

Los agentes policiales de ese entonces atribuyeron el crimen a una venganza de tinte pasional.

Fue detenido Reinaldo Chamorro Chávez, quien para la Justicia fue el autor material del crimen. Lo condenaron a 30 años de cárcel y murió estando ahí, en el año 2003, tras compurgar su pena.

No se tiene certeza si los hermanos Palmieri vivieron en la casa, de estilo neoclásico, que también fue oficina de la Liga Paraguaya de Fútbol a inicios de los años 60. Actualmente se encuentra abandonada y forma parte del patrimonio histórico de la ciudad de Asunción.

Revelan un lado oscuro de la familia de Dalma

Éver Barrios, primer marido de Dalma María Rojas y padre de uno de sus hijos, se comunicó con Radio Monumental y dio su versión sobre el macabro crimen.

Entre otras cosas, Barrios reveló que los padres de su ex esposa solicitaban préstamos con identidades falsas y que él fue chantajeado en su momento por la madre de la joven para que colabore en ese esquema.

Develó que por negarse a realizar hechos ilícitos fue denunciado por Elba Rodas de Rojas, madre de Dalma, quien lo llevó ante la Justicia por un supuesto hecho de coacción sexual, por el que cumplió con la prisión domiciliaria.

“Estuve seis meses en su casa cumpliendo la prisión domiciliaria. Ella misma (Elba) solicitó esta medida para manipularme; la familia me presionaba mucho para que les ayude en las estafas”, relató el hombre, que dijo vivir en Brasil.

Imputada. También habló María Araceli Sosa, una de las imputadas por el caso del quíntuple homicidio por el que también está imputado su hermano Marcelo Sosa y su compañera de trabajo Alba Armoa.

Araceli, en contacto con la 1080 AM, lanzó un contundente mensaje a Bruno Marabel, principal sospechoso del crimen.

“Es el momento, tenés que decir todo lo que sabés, por nuestra amistad te pido”, afirmó.

La joven reconoció que estuvo el sábado compartiendo en la Casa del horror, pero negó estar implicada en el crimen.

Araceli aseguró que nunca supo de la existencia de Dalma, esposa de su amigo Bruno, ni de los hijos de esta.

Insinuó además que el principal sospechoso del crimen no actuó solo, sino que contó con la ayuda de cómplices.

Por último, la procesada pidió que se haga Justicia, sobre todo por los niños fallecidos.