La cantante Aurora Halley rinde tributo a Lana Del Rey

El lanzamiento oficial fue realizado recientemente en plataformas digitales de música, mientras que anteriormente ya habían hecho algunos videos en Youtube con dichas canciones.

Aurora Halley, también conocida como AuroraH en redes sociales, practica canto de manera autodidacta desde hace más de una década. Cuenta con estudios de piano y canto lírico, y ha participado en grupos corales. Trabajó unos años en comunicación hasta que decidió enfocarse en su carrera artística, haciendo covers y canciones propias, mayoritariamente del género metal sinfónico, aunque, según ella misma, no le gusta limitarse.

Las canciones pueden escucharse en Spotify y Youtube. Entre ellas se encuentran Music to watch boys to (Música para ver chicos), Blue jeans (Jeans azules) y Summertime Sadnes (Tristeza de verano).

Aurora Halley también realiza covers de canciones variadas, como Alone Heart, Ever Dream, A Little Pain, End of Pain, Wish I had an angel, Tokyo ghoul, Fading Like a Flower, entre otras.

Aurora rinde tributo a Elizabeth Woolridge Grant (Nueva York, Estados Unidos; 21 de junio de 1985a​), conocida por su nombre artístico Lana Del Rey. Se trata de una cantante, compositora, poeta, modelo y productora estadounidense. Su música se destaca por su estilizada calidad cinematográfica, su estilo vintage, glamour y melancolía.