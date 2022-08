La campaña de la ANR está llena de acusaciones y promesas vacías

Del otro lado, Horacio Cartes, quien también recibió esa calificación, demuestra que está muy lejos de emular a Velázquez, ya que de él depende su movimiento y sus leales hablan de "calificación política" la decisión de los EEUU intentando desmentir que haya una investigación en curso.

"Vamos a estar mejor" es el eslogan del movimiento colorado, que propone por segunda vez a Santiago Peña como presidente, esta vez con el presidente del Partido Colorado, Pedro Alliana, como candidato a vicepresidente y con Cartes como titular de la Junta de Gobierno.

En sus discursos, Peña propone la creación de 500.000 nuevos puestos de empleo y a la par cuestiona al Gobierno por despedir a personas que no responden al oficialismo. No menciona cómo logrará ese objetivo. Lo dijo en un momento álgido para el movimiento, cuando Cartes fue declarado como persona significativamente corrupta por EEUU y Peña se vio obligado a ofrecer más que el oficialismo, que en ese instante estaba airoso, sin saber que el país del Norte venía también por Velázquez.

Promesa. Peña promete mejorar la economía para generar un mejor clima para los negocios y reducir el costo del combustible. Culpa a la corrupción por la suba del carburante y de los costos de los productos de la canasta básica. "Vamos a cambiar esa realidad y a volver a mirar el futuro con optimismo", dice, y apunta que lo hará "con patriotismo". No obstante, se olvida que el Grupo Cartes cuenta con una cadena de estaciones de servicios Enex, que ofrece al mismo precio de los demás emblemas y los usuarios de las redes sociales le recuerdan cada tanto.

En cada discurso, Cartes se refiere a su dupla como "candidatos de lujo" y llama corruptos a Abdo y a sus ministros. Muestra un especial rencor hacia Carlos Arregui y Arnaldo Giuzzio. "Ya lo hemos demostrado, que se puede hacer bien las cosas", también es otra frase que menciona, para decir que se va a repetir el modelo de gestión que llevó a cabo desde el 2013 al 2018.

Tras tener la carátula de significativamente corrupto empezó a mostrarse cada vez más desafiante. "Quienes quieran que me vaya, me van a tener que matar, no me van a sacar de la cancha", había dicho en un acto en Areguá. En otra actividad se lanzó contra Abdo diciendo “tohóna tojapiro”.

Señala que como titular de la Junta, trabajará al lado de Peña y que seguirá haciendo el trabajo de Alliana, a quien él escogió en el 2015 para manejar la Junta como una agencia paralela de empleos y capacitaciones, y convocando a muy pocas reuniones.

Golpe al oficialismo. Velázquez venía mostrándose como el candidato que salió de las bases, un colorado, un funcionario público más que hizo carrera para intentar ser presidente. Prometía mayor inversión en gastos sociales, reivindicación para los funcionarios públicos de todos los sectores y mejoras para los campesinos. Acusaba sin pudor alguno a Cartes como contrabandista, lavador de dinero y mafioso. Señalaba que la ANR es "una distribuidora de cigarrillos".

Cuando Estados Unidos acusó a Cartes, dijo que las sospechas se confirmaron. Tres semanas después se vio obligado a renunciar a su candidatura porque también el Gobierno norteamericano lo acusó por soborno.

Mario Abdo impuso a quien fuera su candidato desde el vamos, su ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, quien tiene menos de cuatro meses de campaña para intentar ganar al candidato de Cartes.

Wiens se muestra más sereno en sus discursos y tanto Mario Abdo como el titular de la EBY, Nicanor Duarte Frutos, son quienes afilan sus alocuciones.

El ex ministro de Obras admitió que no cuenta con un plan de gobierno y dijo que se va a dedicar a recorrer el país para darse a conocer, luego recogerá inquietudes e intentará responder las mismas para poner en su plan de gobierno. Ya se mostró bastante conservador cuestionando a la Concertación, señalando que será un peligro para la propiedad privada y la defensa de la vida. Se pondrá del lado de los productores, sector del cual proviene.

Tanto Velázquez en su momento y actualmente Wiens, prometen que el 50% del Gabinete estará siendo ocupado por mujeres.

Contra HC. El oficialismo acusa al cartismo de haber utilizado información privilegiada del Estado para favorecer a su grupo empresarial. También acusan constantemente a Cartes de querer llegar al gobierno para poner a ministros a su medida, por ejemplo en Seprelad, de donde actualmente salen los informes que revelan irregularidades en los negocios de Cartes. Asimismo, acusan constantemente de tener a la Fiscalía y a la Justicia sometida al poder de Cartes.

Anteriormente, Velázquez acusaba a Cartes de no poder cruzar la frontera por las investigaciones en su contra. "Ese señor no se puede ni ir a comprar vino a Clorinda por miedo a que lo agarren", decía el segundo del Ejecutivo.

Recientemente, Wiens manifestó que se deben crear más empleos con inversionistas extranjeros. "Nosotros por lo menos tenemos los pasaportes y la visa para cruzar la frontera e ir a buscar inversores", manifestó.