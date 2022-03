La atípica semana de los artistas internacionales en Paraguay

En realidad, la intérprete que llegó al país al acompañar a su pareja, el cantante Machine Gun Kelly, una de las atracciones internacionales del festival Asunciónico 2022, contempló la Reserva Ecológica Banco San Miguel, hábitat de varias especies de aves, animales y plantas. Luego la pareja fue vista en un popular bar del barrio Loma San Jerónimo, cómodos, con una champañera con cervezas en la mesa, bien sencillos.

Esa sencillez volvió a resaltar tras la fatídica lluvia que cayó en lo que sería el primer día del festival, que fue cancelado en sus dos días por los estragos causados por la tormenta. Luego de comunicarse la suspensión el martes por la noche, el rapero sorprendió al anunciar en sus redes sociales una presentación improvisada frente al hotel en el que se hospedó, logrando una gran convocatoria de personas que lo vieron cantar acompañado a lo lejos por Megan.

Miley Cyrus.jpg

Un poco antes de eso, Miley Cyrus terminó en Ciudad del Este luego de que su avión haya sido recibido por un cálido rayo. Tras aterrizar sana y salva, pero asustada, en vez de dirigirse a Asunción, directamente desvió su camino a São Paulo. Al día siguiente, envió un mensaje a sus fanáticos paraguayos a través de un video en el que además de entonar una de sus canciones, manifestó que se sentía muy triste por lo ocurrido, mientras tomaba un relajante baño de espuma.

Cancelada. Esa consideración con los fans se mostró absolutamente ausente en el caso de la cantante Doja Cat, quien por su actitud soberbia y desconsiderada despertó la ira de los paraguayos, vista por última vez cuando Nadia Ferreira (quien por su lado colaboró con las anécdotas de sucesos impensados al compartir una foto en sus redes de Marc Anthony vistiendo una remera de Villarrica) no fue coronada Miss Universo.

La intérprete no dio ninguna señal de vida mientras estuvo en el país e hizo el vacío a sus fanáticos que se apostaron frente al hotel con la esperanza de verla. Como si no fuera poco, la muy astuta dio a entender a través de sus redes sociales que estos en todo el tiempo no la prestigiaron. La afirmación abrió paso a una legión de paraguayos que dieron gala del resultado de sus cursos de inglés para hacer llegar su descontento.

El suceso puso al país entre los asuntos más comentados del Twitter y despertó la solidaridad de personas de países vecinos, incluso de destacadas figuras de la música y otras áreas. Hasta posturas de carácter político fueron vistas, como la de la cuenta oficial del Mercosur. Como no podía faltar, el número uno, Chilavert, también clavó un certero mensaje en el orgullo de la intérprete al expresarle "Tú no has ganado nada, PARAGUAY THE BEST". La cantante ya manifestó que evalúa abandonar su carrera.

A diferencia de Doja Cat, quien se ganó el cariño de los paraguayos fue la ex actriz de películas para adultos Mia Khalifa, que también vino al país acompañando a su pareja, el cantante Jhay Cortez, que tampoco pudo presentarse en el Asunciónico. La mujer compartió en sus redes fotos de su estadía por el país y demostró su buen humor al bromear con algunos de los memes sobre su visita.