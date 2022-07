La ANR es el poder hegemónico en la Fiscalía con el 76% de afiliados

La Ley N° 1562/ 2000, Orgánica del Ministerio Público, establece en su artículo 91 que “Será incompatible con los cargos de funcionarios fiscales: cualquier cargo político electivo o la postulación para ellos; formar parte de un partido o movimiento político; y, las demás incompatibilidades y prohibiciones previstas para los jueces y funcionarios judiciales”.

La norma es bastante clara al señalar que ni funcionarios ni fiscales deben formar parte de partidos políticos, es decir, no pueden estar afiliados y, mucho menos, votar en internas partidarias.

La información fue revelada mediante el cruzamiento de datos de la nómina de funcionarios del Ministerio Público y el padrón del Partido Colorado, lo que arrojó no solo que el 76% está afiliado, sino que los fiscales hasta acudieron a votar en las internas.

Ejercieron el voto. En la clasificación por cargo, se obtiene que existen en total 396 fiscales, de los cuales, 258 son colorados, es decir, el 65%. De esa cifra, se observa que 146 fiscales votaron en internas realizadas desde el 2015, mientras que 41 votaron en la última interna, el 20 de junio del 2021.

Sanción. La Ley 6814 del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) señala en su artículo 14 que “constituyen mal desempeño de funciones, que autoriza la remoción de jueces o de miembros de tribunales, agentes fiscales y defensores públicos, las siguientes causales: Ejercer el comercio, la industria o cualquier otra actividad profesional o cargos oficiales obligatorios o actividad política en partidos o movimientos políticos, como también el uso de distintivos e insignias partidarias”.

No habrá investigación. El presidente del JEM, Jorge Bogarín, manifestó en contacto con la 1080 AM que la institución no está facultada para actuar de oficio, en referencia a que no realizarán una investigación a jueces y fiscales afiliados y que votaron si no existe una denuncia formal, que puede ser presentada por cualquier persona.

En el Artículo 18 de la ley del JEM se indica que “Si los referidos órganos constitucionales no asumieron el rol de acusador dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, el Jurado, dentro de los diez días hábiles posteriores y por voto coincidente de seis de sus miembros, podrá iniciar de oficio una investigación preliminar previa o inclusive el enjuiciamiento”.

Bogarín precisó que ese plazo ya pasó, ya que los hechos ocurrieron el año pasado, por lo que no podrán actuar de oficio. Comentó que anteriormente, antes de la modificación de la ley, ante cualquier publicación de la prensa ya se abría una investigación de oficio, pero eso cambió.

Poder Judicial. También en el Poder Judicial se cuenta con hegemonía colorada, con el 70% de trabajadores de todas las esferas afiliados a la ANR.

Del total de 12.448 trabajadores (de todos los cargos) del Poder Judicial, 8.568 son colorados.

Del mismo modo, existen 942 magistrados (754 jueces y 188 camaristas), de los cuales, 369 (326 jueces y 43 camaristas) son afiliados al Partido Colorado, lo que representa el 39%.

El Consejo de Superintendencia de la Corte dispuso abrir una investigación preliminar contra 326 jueces afiliados a la ANR, entre los cuales se encuentran 30 que votaron, cuatro de ellos aclararon que fue antes de ser jueces. Este ente extendió su investigación a 43 camaristas afiliados, de los cuales cinco votaron en la interna del 17 de diciembre del 2017.



4.492

funcionarios y fiscales están afiliados a la ANR en el Ministerio Público, de un total de 5.912 trabajadores.



146

fiscales votaron en las últimas internas coloradas desde el 2015. En total están afiliados 258 agentes fiscales.