La Albirroja viaja y Ramón es baja

El equipo nacional animará dos amistosos: ante Serbia (jueves 10, a las 15.45 en ciudad de Krusevac) y frente a Eslovaquia (domingo 13, 15.45 en Bratislava).

MARTÍNEZ ES BAJA. Ramón Martínez de Atl. Mineiro, es baja para la gira amistosa, ya que no recibió el alta médica por su operación del tabique nasal. El volante dialogó en Fútbol a lo Grande (1080 AM) y expuso: “Recién el siguiente lunes (14) voy a trabajar con balones, no llego para la convocatoria de la selección”, agregando: “Choqué con el compatriota Richard Franco y allí se dio mi lesión en el tabique”.