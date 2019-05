Kelembu derramó agua a Payo Cubas y fue cintareado

El polémico edil aprovechó un momento de distracción de Cubas, quien estaba siendo entrevistado por un canal de televisión, para abalanzarse y derramar una botellita cargada de agua al legislador, quien no tuvo tiempo de reaccionar.

Los que sí tomaron venganza fueron los seguidores de Cubas, quienes le propinaron un cintarazo por la cara a Miranda inmediatamente después del hecho.

Pese a algunas escaramuzas, el tumulto no pasó a mayores, debido a la rápida intervención de agentes policiales apostados en el lugar.

El senador Payo Cubas minimizó el hecho y expresó que “le quiere mucho” al concejal y que no sabe lo que le pasa, pero que “es cosa de él”.

“Yo siendo de su equipo él me sacó de la Intendencia. Me apuñaló por la espalda. Fue él, Jorge Brítez y Miguel Prieto quienes me sacaron de la Intendencia. Yo fui electo legítimamente por mis pares. Nadie puede negar que yo fui intendente electo por 7 concejales”, insistió Miranda bastante ofuscado con Cubas.

El edil Miranda fue sacado del Centro Regional de Educación, donde Payo Cubas se había acercado para votar. A los empujones, Kelembu fue sacado del lugar por efectivos de la Policía.

Kelembu utilizó la misma técnica adoptada por Payo Cubas en las últimas semanas en los recordados incidentes registrados en el Congreso Nacional, hecho que le valió la suspensión por 60 días sin goce de sueldo en el recinto legislativo.