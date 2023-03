Kchiporros llevó su música a Lollapalooza en Argentina

En una memorable presentación, el conjunto hizo un recorrido fugaz por toda su historia musical, con una llamativa puesta en escena y un sonido que deleitó a los cientos de asistentes que se dejaron llevar por el ritmo de las canciones y no dudaron en bailar y corear estrofas de las canciones. Entre los presentes, varios compatriotas elevaron con entusiasmo la bandera paraguaya.

Luego del lanzamiento de su último sencillo En las calles, en el que muestran nuevos sonidos y una sensibilidad más afinada, Kchiporros continua cosechando hitos en su carrera y de ese modo se posiciona como una agrupación nacional con alta proyección y alcance a nivel internacional, motivo de orgullo para sus fanáticos que celebran esta participación en el Lollapalooza Argentina, lo que puede abrir puertas para que otras bandas también puedan marcar presencia en este y otros escenarios importantes no solo de Latinoamérica sino del mundo.

Festival. La edición 2023 del Lollapalooza Argentina arrancó el pasado viernes 17 y se extendió hasta ayer, con una extensa programación llena de artistas locales e internacionales, entre los que marcó presencia Kchiporros.

Tove Lo, Drake, Trueno, Rosalía, Armin Van Buuren, Cigarettes After Sex, Danni Ocean, John Summit y Alison Wonderland, formaron parte del primer día, mientras que el segundo tuvo entre sus atracciones a Usted Señalemelo, Wallows, The 1975, Jane’s Addiction, Twenty One Pilots, Tame Impala, Catupecu Machu, Melanie Martínez, Mora, Purple Disco Machino y Kchiporros.

El cierre del evento musical contó con las performances de Cami, Diego Torres, María Becerra, Billie Eilish, Conan Gray, Rojuu, Topa, Kali Uchis, Lil Nas X, Skrillex, Tokischa, Gorgon City, entre otros.

Asunciónico. Muchos de los artistas que integraron el line-up del Lollapalooza también van a desembarcar en el país –algunos de ellos por primera vez– en el marco de la edición 2023 del festival Asunciónico, que tiene su primer día mañana y el segundo el miércoles 22.

El evento tendrá lugar en el Parque Olímpico (Avenida Ñu Guasu - Comité Olímpico). Las entradas siguen en venta y pueden ser adquiridas a través de www.allaccess.com.py y los puntos de venta habilitados.



Histórico

La agrupación nacional Kchiporros marcó presencia en la edición 2023 del festival musical Lollapalooza Argentina, como parte de las atracciones del segundo día del evento, el sábado 18.

El conjunto paraguayo ofreció un recorrido por sus grandes éxitos y conquistó al público presente que respondió con encanto al show.