Kattya podría descabalgar y postularse al Senado

Si bien la legisladora no dio confirmación alguna, manifestó igualmente estar abierta a optar por planes alternativos, sin aclarar cuáles. El mayor problema sería la dureza del presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, quien no sede de sus pretensiones de llegar a la presidencia de la República.

“Nosotros estamos dispuestos a colocarnos en el lugar donde la gente decida. No tenemos una aspiración irrevocable de que esto sí o sí tiene que ser. Y en eso creo que nos diferenciamos de algunos que se están cerrando a las opciones. Yo no pienso decirle a la ciudadanía ‘no tenemos plan B’, la ciudadanía tiene que tener una concertación que tenga plan A, plan B y plan C”, manifestó en contacto con Monumental 1080 AM.

Los candidatos de la oposición son, además de Alegre y González, los diputados Sebastián Villarejo, de Patria Querida, y Carlos Rejala, de Hagamos; el gobernador de Cordillera, el liberal Hugo Fleitas; Paraguayo Cubas, de Cruzada Nacional; el canciller Euclides Acevedo; los senadores del Frente Guasu Esperanza Martínez y Sixto Pereira; la ex ministra Soledad Núñez, entre otros.

Además de la mesa de presidentes, el espacio más fuerte del proceso es el Ñemongeta, de sectores populares.