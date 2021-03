Kattya dice que juicio puede reactivarse

Explicó que en primer lugar el artículo 225 de la Constitución Nacional no tiene una ley reglamentaria. Sin embargo, aclaró que no se puede banalizar el instrumento.

Manifestó que como no hubo juzgamiento, puede volver a presentarse, atendiendo a que no llegó al Senado.

Detalló que existen otras interpretaciones a las que calificó de interesadas, que dicen que un pedido de juicio político debe tratarse como un proyecto de ley, por lo que recién puede volver a ingresar en un año. En tanto que otros señalan que puede presentarse nuevamente, pero con otras causales.

HARTAZGO. González apuntó que las movilizaciones son una señal clara de hartazgo ciudadano contra el Gobierno.

“Sin lugar a dudas, la gran mayoría de la ciudadanía está harta de tanta corrupción. No tenemos salud pública, educación, viviendas dignas, calidad de vida, porque se han robado el país. El juicio político es el último recurso cuando el hartazgo ciudadano se vuelve intolerable. Murió mucha gente y ni siquiera se le guardó respeto. Hubo una movilización ciudadana que legitima el deseo colectivo de cambiar el destino de este país. Hay una dramática crisis sanitaria por la irresponsabilidad en la administración de la pandemia. Han profanado lo poco de sagrado que mantenía a nuestro país, que era su orgullo de ser solidario. La gente tuvo que humillarse y agradecer de rodillas lo que por derecho le correspondía. Todo esto, producto de un sistema de gobierno al que solo le interesa los amigos y no los ciudadanos. Somos una vergüenza nacional e internacional. Por eso ya no se tolerarán más robos”, lamentó.

Durante el tratamiento del libelo acusatorio contra el presidente Mario Abdo y el vicepresidente Hugo Velázquez, la parlamentaria criticó a los diputados colorados por su defensa al Gobierno, pese a los reclamos de la ciudadanía, diciendo que lograron más cosas que otros gobiernos.

La legisladora manifestó que los colorados tuvieron 70 años para mejorar el país, pero se comparan con cuatro años de gobierno opositor.