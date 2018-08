Jura hermano del ex fiscal general

CAAZAPÁ

Pedro Pipo Alejandro Díaz Verón (ANR), hermano del ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón, asumió ayer como nuevo gobernador del Departamento de Caazapá.

El traspaso de mando se realizó en la sede de la Junta Departamental, durante un acto donde también asumieron los 12 concejales departamentales electos.

Díaz Verón es abogado, fue dos veces intendente de Caazapá y es hermano del cuestionado ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón, quien está siendo investigado por la Fiscalía por supuesto enriquecimiento ilícito.

ausente. El hermano del gobernador electo no asistió al juramento. Sobre el punto, Pipo dijo que la situación no afectará a su carrera como político y autoridad electa. A su vez, dijo que espera que la Justicia pueda esclarecer los hechos que salpican a su hermano. “Actualmente no existen las garantías suficientes, pero esperamos que se llegue a una solución por la paz de toda mi familia que está muy afectada por lo sucedido”.

En principio, los organizadores fijaron dos días para los actos: ayer para el juramento y el 17 para su asunción, con la presencia de Mario Abdo Benítez; sin embargo, con la situación procesal del ex fiscal, existe incertidumbre sobre la realización del último.