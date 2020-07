Junior Alonso es el nuevo minero

Así lo confirmó el propio jugador en conversación con Fútbol a lo Grande por la 1080 AM. A pesar de tener varias ofertas sobre la mesa, incluida una jugosa proveniente de China, el ex Cerro Porteño se decidió por el campeón 2013 de la Copa Libertadores, dirigido técnicamente por el argentino Jorge Sampaoli. “La negociación fue entre el club con mi representante Diego Serrati. Con el técnico hablé en dos ocasiones, me comentó el proyecto, su idea de juego. Quería contar conmigo, con un jugador que se pueda adaptar a su forma de jugar”, aseguró el futbolista de 27 años.

Trabajando individualmente en su casa en Ñemby, Alonso cuenta que no tiene aún claro cuándo se presentará en su nuevo equipo, en Minas Gerais, pues no cuenta con la documentación exigida para ingresar durante esta pandemia. “No se puede ingresar sin documentación brasileña, Gustavo (Gómez, en Palmeiras), Gatito (Fernández, en Botafogo), Raúl (Cáceres, en Cruzeiro) tienen los papeles. En estos momentos se está gestionando los documentos”, informó.

Su compañero en el Mineiro, sin muchas oportunidades será Ramón Martínez, con quien conversó antes sobre la ciudad, el país y todo lo que hace al mundo del club de Belo Horizonte.

Por otro lado, Alonso explicó que desde hoy entrenará en Ypané, en el Centro de Alto Rendimiento, luego de realizarse el test correspondiente en las instalaciones del Sol de América.

Disgustados en Boca. ”El Consejo de Fútbol boquense, liderado por Juan Román Riquelme, quedó muy disgustado con la actitud del futbolista, ya que tenían pensado hacer uso de la opción de compra fijada con el Lille francés en 3.500.000 de euros. Miguel Ángel Russo pretendía contar con él para cuando reactivara el fútbol en argentina; sin embargo, no hubo acuerdo”, citó ayer el portal Infobae. Junior dijo que fue una decisión familiar.