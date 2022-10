Jueza repone en la EBY a primo de Alliana destituido por planillerismo

El primo de Alliana, quien además es jefe de campaña de Honor Colorado en el Departamento de Ñeembucú, ingresó a la binacional en julio del 2018, poco antes de que asuma el gobierno de Mario Abdo Benítez, de la mano del ex director en la era de Horacio Cartes, Luis María Recalde, con un privilegiado salario de G. 34.623.717 más bonificaciones.

La resolución judicial refiere que el Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral del Cuarto Turno de la Circunscripción Judicial de Asunción resuelve hacer lugar a la medida cautelar solicitada por el abogado Juan José Bornis, en representación de Ricardo Rodrigo Torres Alliana, en su lugar de trabajo en la Entidad Binacional Yacyretá con sede en Pilar “en las mismas condiciones y modalidades de trabajo”. La notificación data del 7 de octubre.

Otros casos. La EBY también decidió destituir en julio a la ex funcionaria Fátima Saucedo, quien según denuncias era “planillera”, mientras oficiaba de fotógrafa en las campañas proselitistas del ex presidente Horacio Cartes y los candidatos del movimiento Honor Colorado. El sumario realizado concluyó en que la mujer presentó certificados de reposo irregulares.

Los documentos oficiales de la binacional confirmaron que la funcionaria cobró en seis meses G. 201.052.277, pero marcó entrada y salida solamente 56 días, ya que por los demás 84 días presentó certificados médicos para justificar supuestos reposos. La entidad también anunció que remitió el caso a la Fiscalía.

Actualmente, la EBY soporta 215 demandas en el fuero laboral aún en trámites por un monto de G. 409.422.684.455. Un gran porcentaje corresponde a reclamos de funcionarios desvinculados de la institución y que reclaman pagos en concepto de indemnización. Mientras que en demandas civiles se está litigando en 286 causas, por monto de G. 105.711.190.876.

Entre los demandantes se encuentran ex consejeros del cartismo, como Emilio Cubas, quien reclamaba la suma de G. 703 millones. Asimismo, el ex asesor jurídico de la EBY, el cartista Luis Fernando Canillas, quien reclamaba el pago de G. 313.379.320. En ambos casos, la EBY ganó los juicios y se desligó. Asimismo, se hallan ex funcionarios despedidos por no haberse presentado, como es el caso del ex presidente de seccional cartista Raúl Sánchez, quien no especificó el monto reclamado, y es el Juzgado es el que fijará el monto en la sentencia.