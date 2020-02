Jueza pide desafuero de Zacarías Irún tras nueva imputación

La Cámara de Senadores debe resolver sobre el desafuero, para que pueda ser admitida la imputación penal.

Garcete dio por presentada ayer la nueva imputación y comunicó el hecho al órgano legislativo, que debe resolver sobre el desafuero cuando reciba las copias y el oficio.

Con la acusación y pedido de apertura de juicio oral, presentado el 29 de diciembre de 2019 en la causa, la fiscala Josefina Aghemo presentó una nueva imputación con relación a otras órdenes de pagos de los años 2017 y 2018, que no habían sido incluidas en la primera, según la magistrada.

Los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción solicitaron nuevamente la prisión preventiva de Zacarías, quien ya cuenta con medidas alternativas sobre la primera imputación presentada el 11 de marzo de 2019. En consecuencia, la defensa del senador recusó a Aghemo, Luis Said Fragueda y Sussy Riquelme y la coadyuvante, Claudelina Corvalán, de la Unidad Especializada, porque supuestamente actuaron en forma irregular.

Son diez los acusados por el hecho de lesión de confianza, registrado entre 2014 y 2018, cuando se utilizaron más de G. 2.100 millones de las arcas municipales para financiar campañas electorales y adquirir bienes para la familia Zacarías. El legislador es imputado como instigador de lesión de confianza porque era el intendente de facto, según la Fiscalía, y como autores la ex intendenta Sandra McLeod de Zacarías, el ex intendente interino Alberto Rodríguez Florentín; el ex director de Finanzas David Espínola; el ex jefe de Prensa Juan Domingo Sanabria Notario. La lista sigue con Carlos Darío Bordón Bottino, dueño de Frontera Producciones; Lucía Rojas Espínola, Dora Rojas Espínola, Olga Rojas Espínola y Gustavo Rojas Espínola, que son familiares de Sanabria Notario, según la Fiscalía. La jueza Penal de Garantías fijó fecha para audiencia preliminar el 28 de marzo para todos los procesados, a excepción de Zacarías, quien también fue acusado con un pedido de abreviación de plazos por la Fiscalía, que aún no fue resuelto.