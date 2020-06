Jueza acusa mal desempeño fiscal y agentes adelantan que apelarán

La jueza Cinthia Garcete explicó que sobreseyó a Javier Zacarías Irún y Sandra McLeod porque hubo “irregularidades” en la carpeta fiscal, como un cedé vacío, fotocopias que no tienen autenticidad, desgrabaciones telefónicas que se tomaron sin autorización judicial, y pericias que se hicieron sin darle participación a la defensa. “Esos elementos no pueden ser utilizados como prueba”, señaló la magistrada en charla con Monumental 1080 AM.