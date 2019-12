Juez ordena que continúe causa por desacato de Cartes

Sin embargo, en forma llamativa, Sandra Quiñónez confirmó en la investigación al fiscal Édgar Sánchez, quien había pedido la desestimación de la causa, al no haber supuestamente delito alguno.

El 20 de noviembre pasado, el juez López había dado tramite de oposición al pedido del fiscal Sánchez, por lo que envió el caso a la Fiscalía General del Estado, para que Sandra Quiñónez ratificara o rectificara el pedido de Sánchez. La fiscala general resolvió hacer lo último, por lo que el magistrado ordenó la prosecución de la investigación.

En el caso, Cartes se había negado a acudir al Congreso para declarar ante la CBI en el caso de Darío Messer, por lo que se solicitó al juez que se le sancionara.

La jueza Lici Sánchez, remitió los antecedentes a la Fiscalía, para la investigación por desacato a una orden judicial. El fiscal Édgar Sánchez pidió desestimar la causa, porque no hubo desacato al no haber una orden judicial, sosteniendo que el Congreso no era jurisdiccional.

Rodolfo Max Friedmann, en su carácter de titular de la CBI conformada para indagar casos de lavado de dinero de Darío Messer, convocó a Cartes para una declaración informativa. La citación era para el 14 de diciembre del 2018, a las 9.00. El ex titular del Ejecutivo presentó una nota para justificar su inasistencia, amparándose en el Código Procesal Civil y en la ley que reglamenta el artículo 195 de la Carta Magna.

El titular de la Bicameral comunicó la incomparecencia al juez Alcides Corbeta, que resolvió el 20 de diciembre del 2018 que es facultad de la Comisión convocarlo a la declaración y no del juez. Indicaba además que al magistrado le correspondía la aplicación de las sanciones.

Volvieron a citar a Cartes para el 18 de marzo, a las 10.30, y de nuevo se excusó de asistir y señaló que contestaría por escrito. Esto fue comunicado a la jueza que remitió el caso a la Fiscalía.

Indicó el fiscal que tras la investigación, la incomparecencia ante la Comisión Bicameral no estaba prevista como delito.

Además, refirió que el desacato es a las órdenes judiciales, y estaba claro que la Comisión Bicameral no era una autoridad judicial.

Remarcó que por el principio de legalidad, al no estar previsto como delito, no era posible imputarlo. Asimismo, remarcó el agente fiscal que, a pesar de no haber jurado, Horacio Cartes fue electo como senador de la nación, pese a que la Corte aún no se pronunció al respecto.



Rectificación. La fiscala general Sandra Quiñónez rectificó el pedido de Édgar Sánchez.



Negativa. El ex presidente no acudió a la cita de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI).





Dos actos investigativos

Según el juez Penal de Garantías, Yoan Paul López, la Fiscalía General dispuso dos actos investigativos para que el fiscal de la causa, Édgar Sánchez, pueda realizar y verificar y el juzgado en consecuencia por eso dispuso la prosecución de la investigación.

“El primer acto investigativo es pedir a la jueza Lici Sánchez si en qué condiciones se había pedido el desacato y el otro a la comisión bicameral sobre todos los antecedentes”, manifestó el juez López quien había dado trámite de oposición para que el caso no vaya al archivo, y para que la fiscalía investigue.

Opiniones

Querey afirma que Fiscalía guardaba un silencio cómplice

El senador Jorge Querey dijo que a pesar de todos los elementos generados desde la Comisión Bicameral de Investigación, hasta el momento no existe una carpeta fiscal abierta contra ninguna persona del sistema bancario público o privado en relación a este tema.

Mencionó que existen muchas contradicciones con respecto al tema y que la Fiscalía no accionaba. “La Fiscalía de Paraguay guardaba un silencio, sino cómplice, cuanto menos de una omisión grave”, dijo.

Abogado de Cartes dice que es correcto que se investigue

El representante legal del ex presidente de la República Horacio Cartes, Pedro Ovelar, señaló que es correcta la decisión de la Fiscalía paraguaya de comenzar una investigación hacia su representado.

“El Ministerio Público de Paraguay está haciendo es lo correcto; es decir, iniciar una investigación en el país donde supuestamente ocurrieron los hechos. Eso es lo que desde nuestro punto de vista es lo que correspondía hacer y asimismo lo solicitamos hace una semana”, dijo.