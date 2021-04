Juez no analiza uso irregular de datos y solo pide desafiliarse

Se trata del juez penal de garantías especializado en Delitos Económicos, José Agustín Delmás, quien, ante la demanda de la ciudadana Liz Mariela Insfrán Benegas, argumentó su fallo en que la ciudadana no hizo el trámite de desafiliación y tampoco manifestó que la ANR le haya negado acceder el proceso.

Los abogados que patrocinan las más de 30 demandas de hábeas data y otras 100 en espera, encabezados por Gerardo Paciello, presentaron un recurso de apelación y nulidad contra la sentencia de Delmás, que tiene defectos de forma y fondo, según apuntaron.

Paciello señaló que se decidió encarar la acción por considerar que el juez no analizó el objetivo central del hábeas data, que es el uso de datos sin consentimiento de una persona y la negativa del Partido Colorado de no presentar las documentaciones que revelan quiénes son los responsables de estos actos.

Indicó que el fallo no tiene fundamento “y solo se limitó a reproducir la respuesta de la ANR sin analizar la demanda”. Lamentó que el juez no haya valorado el hecho de que la ANR no haya arrimado formulario de afiliación ni otros documentos que puedan servir como antecedentes.

La ANR se desentendió de los más de 30 hábeas data presentados en los que se pidió que expongan la solicitud original de afiliación. “Pedimos los documentos a la ANR de los responsables para una acción penal, pero hasta el momento no fueron presentados”, señaló Paciello.



Se deben exponer documentos, alegan



El abogado de la Procuraduría, Renzo Cristaldo, dijo que si bien es un avance que un juez, como es el caso de Manuel Aguirre, haya hecho lugar al hábeas data y ordenado la eliminación de los datos de una afectada por afiliación irregular del padrón de la Asociación Nacional Republicana (ANR), lo que se debería exigir es la documentación para llegar a los responsables del hecho.

“En lo sucesivo tenemos que dar un pasito más adelante exigiendo la presentación del formulario de afiliación para determinar, luego, la responsabilidad de quien inscribió sin consentimiento”, puntualizó.

El abogado Gerardo Paciello aclaró que le fue solicitado al Juzgado, pero la ANR se limitó a presentar una constancia de afiliación, impidiendo individualizar a los responsables.