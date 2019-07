Juez enjuiciado negó tener algún vínculo con Zacarías Irún

El juez penal de la Niñez y Adolescencia, Marino Méndez, convocó ayer a una conferencia de prensa en la que negó que tenga vínculos con la familia Zacarías Irún, liderada por el senador Javier Zacarías Irún, en una serie de denuncias penales ante el Ministerio Público. El magistrado sostuvo que sus resoluciones se hicieron en el marco jurídico, sin hacer caso a las presiones mediáticas o políticas que existen con relación a la familia esteña, acusada de corrupción durante la administración de la Municipalidad de Ciudad del Este. Al respecto, pidió al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y la Corte Suprema de Justicia, que no se dejen avasallar y que resuelvan lo que corresponde en derecho.

Méndez está enjuiciado sin goce de sueldo por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado, que aún no le notificó de la determinación y ante la cuál planteó ayer una reposición, según su versión. Mientras tanto, sigue como juez en Ciudad del Este, de la Circunscripción del Alto Paraná. La causa es por haber otorgado un recurso de amparo judicial a Sandra MacLeod de Zacarías, quien había planteado que la Junta Municipal le había negado el derecho personalísimo de renunciar al cargo o retirar su renuncia, al no tratarlo en el pleno. El juez ordenó que se traten ambos planteamientos y no solamente la renuncia, así como quería realizar la Junta, según su versión. El JEM entendió que cayó en mal desempeño al inmiscuirse supuestamente en cuestiones que competen a la Justicia Electoral y lo suspendió con goce de sueldo inicialmente, pero luego revieron eso.