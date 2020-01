Jubilee, la husky siberiana que conmovió las redes con su final feliz

Su historia se hizo viral el pasado fin de semana con la publicación de un centro de acogida de animales en Mataway. El can, de 4 años, buscaba una familia, pero tenía un rasgo que la hizo muy peculiar: su mirada.

Ella fue dejada ahí por su criador al asumir que nadie iba a comprarla porque "se veía rara", pese a que no tenía ninguna enfermedad.

“Desearía ser hermosa para que alguien quisiera que fuera su perro. Me gustan otros perros, pero no me gustan los gatos. Amo a las personas, pero soy un poco tímida porque la mayoría de las personas se ríen de mi aspecto”, cita el pie de su fotografía.

Pues resulta que la distancia entre sus ojos es menor de lo común, lo que hace que parezca que siempre está sorprendida.

Las reacciones no se hicieron esperar. Un sinfín de expresiones de cariño acompañadas de al menos 100 solicitudes de adopción, hizo que Jubilee por fin tenga su final feliz.

Una familia que había mostrado su interés por Jubilee antes de que se hiciera famosa y ya había adoptado otros huskies del centro en el pasado fue la elegida para quedarse con la perra.