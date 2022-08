Juan Carlos Duarte afirma que demostrará su inocencia

“Lo que se dice es totalmente mentira. No hay una forma que se pueda sostener esto porque es una mentira. Ahora me enteré por los canales de televisión y así me enteré de la noticia. Las especulaciones me afectan porque me involucran en algo que nunca existió”, sostuvo en contacto con Monumental 1080 AM.

Duarte aseguró que “no hizo nada fuera de lugar” y que no tiene nada que esconder, por lo que desea conocer los datos del Gobierno de Estados Unidos que le impiden ingresar a ese país.

“Nunca hice nada fuera de lugar. No tengo nada que esconder y voy a presentar las reconsideraciones necesarias ante la Embajada, porque tengo derecho a la defensa”, resaltó.

Duarte fue declarado significativamente corrupto junto con el vicepresidente Hugo Velázquez.

Según Estados Unidos, Duarte ofreció un soborno a un funcionario paraguayo para obstruir una investigación que amenazaba al vicepresidente y a sus intereses financieros.

En la década del 2000, tanto Hugo Velázquez como Juan Carlos Duarte, fueron funcionarios del Ministerio Público en el Departamento de Alto Paraná. De hecho, los mismos compartieron la investigación iniciada contra Hassem Mohamad Hijazi (extraditado a EEUU).

Hassem Mohamad Hijazi fue detenido en medio de la evaluación presencial del Gafilat en Paraguay, pero el mismo fue blanqueado previamente por la Justicia paraguaya en el 2005.

Sobre ese punto, dijo que esa investigación estuvo controlada por EEUU y que presentaron una acusación que tiene 80 páginas.



Quién es la mano derecha del vice

La mano derecha del vicepresidente tiene extensos antecedentes. Fue superintendente de fiscales cuando Hugo Velázquez era fiscal general adjunto de Ciudad del Este. Una publicación del 2016 de ÚH, cuando Velázquez era diputado, señala que una investigación los vinculó con una red de lavado, de empresas de maletín de USD 1.200 millones. Duarte aparece en la foto del vice con miembros de Hezbollah.



No hay una forma de que se pueda sostener esto porque es una mentira. Las especulaciones me afectan mucho.

Juan Carlos Duarte,

ex funcionario de la EBY.