Joven devuelve billetera con dólares y euros en Hohenau

Al abrir vio que dentro había mucho dinero y los documentos de una mujer de origen alemán, por lo que entregó la billetera a su jefa y le pidió que encuentre a la propietaria.

Posteriormente, se logró hallar a la dueña, quien muy feliz premió al joven con un regalo, informó Telefuturo.

Encontró y devolvió billetera repleta de dólares y euros

"La señora se fue muy feliz (al recuperar su billetera), después de varios días vuelve, me entrega un presente y me dice que hay que valorar ese tipo de personas que ya no existen hoy en día y que hay que rescatar las buenas acciones", expresó.

El trabajador ya había encontrado otra billetera meses atrás y también la devolvió a su propietario.