Joven denuncia acoso en Bolt: "Abrí la puerta y me tiré del auto"

Según su testimonio, la primera situación sospechosa se dio cuando, luego de solicitar el servicio de la plataforma alternativa de viajes, llegó hasta su ubicación un vehículo distinto al registrado y que era conducido por una persona diferente a la mencionada por la aplicación.

La mujer dijo que abordó un automóvil color rojo que tenía como chofer a un hombre de entre 56/57 años. El auto que debía trasladarla era un Kia tipo Picanto, con chapa AADT562 y que figuraba a nombre de Pedro.

Siempre, según el relato de la joven, la misma abordó la unidad de transporte sobre la avenida Artigas de Asunción.

“El señor empieza a mirarme mucho y a decirme 'mi amor', no conforme con eso me repetía cada tanto. (Ahí ya estaba entrando en shock). Éramos solo él y yo en el vehículo en movimiento”, describió la usuaria.

La denunciante señaló que el chofer la estaba llevando a un sitio distinto del viaje que ella marcó en la aplicación, por lo que, como primera medida, decidió enviar su ubicación a una amiga y también llamó a su madre y la mantuvo en línea.

Asimismo, explicó que el hombre le advirtió que tenía problemas para escuchar.

La joven indicó que se percató que el chofer eliminó el viaje solicitado por ella por el camino. Continuó indicando que mientras el hombre no le respondía las preguntas que le hacía empezó a acelerar la marcha.

“En ese momento me sentía perdida, me imaginaba lo peor que podía llegar a pasar, cuando de repente, en una bajada, agarré mi billetera y mi celular, abrí la puerta y me tiré del vehículo en movimiento”, relató.

La mujer comentó que fue auxiliada por los ocupantes de un automóvil que viajaba detrás y que estos la llevaron hasta un lugar seguro donde esperó por sus familiares.

La víctima lamentó que cuando quiso realizar la denuncia en dos comisarías, sobre las que no dio datos, los agentes policiales le dijeron que no podían intervenir y que debió llamar al Sistema 911.

Varios usuarios denunciaron que pasaron por situaciones similares en la plataforma de viaje y solicitaron que las autoridades intervengan este tipo de plataformas ante la serie de irregularidades.