Joshua Duerksen: La velocidad al límite

No hay vuelta en la que no piense en mejorar su manejo. Él es así. Introvertido, pero competitivo a la máxima potencia. “Ir al límite, pero saber que el auto puede dar un poco más, tratar de estar del máximo, eso es lo que más me apasiona”, dice el juvenil piloto paraguayo de Fórmula 4, Joshua Duerksen en contacto con ÚH desde Berlín.