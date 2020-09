Josefina Aghemo renuncia y deja 13 años de trayectoria

“Consideré que cumplí el ciclo profesional, estoy iniciando un proyecto personal, abriendo un estudio jurídico con Raúl Caballero, ex viceministro de Justicia”, relató Aghemo.

Según la fiscala, en unas dos semanas saldría del Ministerio Público.

A su cargo tuvo casos emblemáticos, como la investigación de Una No Te Calles, también contra Noyme Yore, ex defensora pública; y Manuel Páez Monges, ex defensor del Pueblo.

Actualmente llevaba las causas del diputado Miguel Cuevas, en las cuales varias veces fue recusada. Este y otros casos deberán ser reasignados a otros agentes fiscales.

“Aproximadamente como 40 o más de delitos económicos van a ser reasignados. Además, dos imputaciones recientes necesitan que un fiscal dé continuidad; uno de ellos es el caso de los magistrados de Pedro Juan Caballero”, detalló.

NIEGA PRESIÓN. La fiscala Aghemo negó que haya sido presionada para renunciar, sino que tenía este proyecto personal desde hace tiempo para crecimiento profesional.

“Siempre me respetaron como profesional y respetaron mis decisiones, no es por una cuestión de presión”, confirmó.

Otra de las causas más emblemáticas que llevó fue la del senador Javier Zacarías Irún, cuyo caso fue desestimado hace unos meses.

La fiscala Aghemo, junto con Luis Said, lo había procesado por varios hechos punibles. El senador cartista fue acusado por delitos como enriquecimiento ilícito, declaración falsa y lesión de confianza y en algunos de ellos fue blanqueado.

Los procesos abiertos contra Zacarías Irún también salpican a su esposa Sandra McLeod, destituida de la intendencia de Ciudad del Este por casos de corrupción.