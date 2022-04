Jaime Bestard, pintor paraguayo en París

Se le vio a Jaime Bestard en la Academia (l’Académie) de la «Grande Chaumière», un lugar mítico de pintores y escultores que venían al gran Salón para expresar su arte. En el barrio legendario de Montparnasse fué creado el atelier en 1904 donde los pintores más célebres (Chagall, Giacometi, Lempicka, Miró) han venido a la «Gran cabaña» para dar vía libre a la inspiración del arte intemporal, algún modelo viviente, croquis, carbón, diseño o pintura al óleo.

A Jaime se le encontraba muy a menudo en el Museo del Louvre reproduciendo las telas de los maestros para asegurarse algún pedido. En ocasiones sus cuadros presentados en el Salón de Artistas franceses no eran aceptados.

Su obra de diseño simple y duro, de colores crudos y violentos donde el bermellón y el negro habían sido prodigados no le satisfacía. La recubría de una espesa capa de blanco y de zinc.

Jaime Bestard trabajaba con encarnizamiento, pasión, estilizando los paisajes, buscando las escenas pintorescas y aprendiendo lo máximo.

Vivía como podía en medio de la precariedad y superando con la silenciosa tenacidad que le caracterizaba las dificultades siempre recurrentes.

Encontró en París a muchos de sus compatriotas, como, el poeta Heriberto Fernández que se había extinguido en un hospital en París antes de haber alcanzado sus veinticinco años. El pintor Robert Holden Jara, donde los retratos de los indígenas son representados. El violinista y compositor, Remberto Giménez; el comediante Roque Centurión Miranda, quien dirigió la Escuela de declamación y de arte escénico de Asunción.

Luego de nueve años de esfuerzos el suceso parecía sonreírle, sus obras figuraban en el «Salón de artistas Independientes» (Salón des Artistes Indépendants), exposición de arte que tiene lugar cada año en París desde 1884, y tiene por vocación reunir obras de los artistas que reivindican una cierta independencia en su arte. La exposición se caracteriza por la ausencia de jurado y de recompensas, pero comprende sin embargo un comité de admisión y es organizado por la Sociedad de Artistas Independientes.

Bajo el titulo de la Ciudad Florecida; Recuerdos de un Bohemio, Jaime Bestard retrasó algunos episodios de su vida en París.

La Ciudad Florecida: Evoca un triste callejón que da sobre la calle Mouffetard (una calle estrecha y larga, la más antigua de París, dataría del siglo III, ubicada en el barrio 5, detrás del Panteón). A lo largo de la calle se encuentran pequeñas boutiques y restaurantes típicos franceses e internacionales. En el callejón vivía Bestard en un Studio, que le sirvió mucho tiempo de habitación y de atelier.

Otras de sus obras: El Hospital Cochin, (es un hospital renombrado, ubicado no lejos del Jardín de Luxembourg).

El «Asilo de convalecientes de Saint Mauricio» (L’asile des convalescents de Saint-Maurice) ; los «Muelles del Sena» (les Quais de la Seine).

«Entrevistas con un clochard Filósofo» (Entretiens avec un clochard philosophe) (clochard: Pordiosero, mendigo).

El «Puente» (le Pont) , que le abrigó un día de gran desamparo, es evocado con amargura, pero no sin humor. (Los grandes puentes sobre el Sena abrigan generalmente en verano a mendigos donde se instalan bajo algún puente).

He consultado los Archivos del Museo del Louvre donde figuran los Registros de la Exposición del Salón de Artistas Independientes. Bestard, está registrado como paraguayo, nació en Asunción, América del Sur, Pintor. (Paraguayen, né à Asunción, Amérique du Sud, Peintre).

Jaime Bestard estuvo presente en la Exposición del Grand Palais (Gran Palacio) en 1929 y en 1932, con las siguientes obras:

«Jouer de la guitarre» (Interprete de guitarra) y «Nu» (Desnudo).

Catálogo de la 42° Exposición. Año 1931, Obras expuestas de Jacques Bestard:

Un coin sur la «Seine» (Un rincón en el Sena), Precio: 3.500 francos.

«Étude» (Estudio), 2.000 francos.

Año 1932, 43 edición: «Paysage» (Paisaje), dos obras, 800 francos cada una.

Año 1933, 44° edición: «Portrait de Madame C…» (Retrato de la Señora C.) no figura el precio.

«Paysage», 1.000 francos; «Paysage», 600 francos.

Jaime Bestard dejará Francia para combatir en la Guerra del Chaco. Fue profesor de pintura y diseño, sus paisajes, sus retratos, sus escenas típicas eran particularmente apreciados por los amateurs de Asunción.

La Exposición de Artistas Independientes es siempre de actualidad - las exposiciones se realizan a partir de 1920 en el Grand Palais des Champs-Elysées y a partir de 1941 la sociedad organiza exposiciones en el Museo de Bellas Artes de la ciudad de París, conocido por Petit Palais, y también tiene lugar en el Carrousel del museo del Louvre.

La Sra. Sara Díaz de Espada de Ramírez Boettner (Beba) (+), autora de «500 Mujeres Paraguayas contemporáneas», en su visita a París, y en una conversación con ella en la esplanada del museo del Louvre, estaba interesada en conocer si las pinturas de J. Bestard estaban en el Louvre, fue entonces que me había solicitado realizar las averiguaciones. Según los datos que ella tenía, un notario (maître) Colle había registrado una donación de pinturas de Jaime Bestard en el museo del Louvre. He consultado en los archivos del Louvre desde 1925 hasta 1948 sobre donaciones de obras de arte. No figura en ningún archivo sobre la donación con el nombre de J. Bestard o de Colle. Consulté igualmente sobre donaciones rechazadas de esta época, que tampoco figura (el Louvre posee pinturas del siglo XIII al XIX). La Sra. Díaz de Espada, me dijo que estaba segura de que, se hizo la donación, ella vio un documento que fue presentado por alguien de apellido Colle.

En los archivos de la Asociación de Amigos del Louvre, no se localiza ninguna donación del pintor Bestard y no tienen listado de asociados temporarios, en el caso que se haya asociado. Igualmente, verifiqué en los archivos del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo, Georges Pompidou, (conocido como Centre Pompidou o Beaubourg), por si se haya ido a parar allí alguna pintura, pero no existe ningún registro con el nombre de Jaime Bestard.

Las pinturas de Bestard se habrán vendido con seguridad, y tal vez con un poco de suerte algún cuadro estará conservado en un museo de alguna ciudad de Francia. Testimonio de un paraguayo que dejó rastros de sus pinturas expuestas en el Salón de Artistas Independientes, en los registros del museo más prestigioso del mundo, el Louvre.