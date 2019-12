Jacquet descartó a Salcedo

En comunicación con ÚH, Mario Jacquet, entrenador del Albiceleste descartó de lleno esa posibilidad. “Con el sacrificio del presidente que está en Asunción vamos sumando jugadores que hemos pedido, tenemos una lista de 10 jugadores, de los cuales, dos más se sumarán mañana (hoy), pero el nombre de Salcedo no está en esa lista”, expresó el entrenador.

Además apuntó: “Tengo cuatro delanteros, dos que vienen de la Intermedia y dos a prueba, estos los probaremos el domingo en un amistoso”.

En cuanto a sondeos, son varios los jugadores que van finalizando sus contratos y hasta que esos vínculos no finalicen, no podrán ser presentados oficialmente. Uno de ellos es Tomás Bartomeus, que estaba en General Díaz y entrena con Guaireña, pero su contrato finaliza el 31 de este mes con la entidad de Luque.

De momento son seis las incorporaciones que sumó Guaireña: Ignacio Don (proviene de Guaraní), Aquilino Giménez (ex Deportivo Santaní), Antonio Oviedo (uruguayo, ex Sportivo Iteño de la Intermedia), Miguel Godoy (ex Sportivo Luqueño), Ángel Martínez (ex Deportivo Capiatá) y Lucas González (ex Nacional).