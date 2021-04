Itaipú. Gastos de explotación

El Anexo C incluye en el costo del servicio de electricidad, numeral III.6: “El monto necesario para cubrir los gastos de explotación”. Son los realizados para el funcionamiento normal de la central hidroeléctrica, es decir todos los relacionados con la prestación de los servicios de electricidad. Incluye los gastos directos de operación y de mantenimiento de la central, los socioambientales y el desarrollo regional, los gastos del personal, de administración y otros similares, los seguros contra riesgos de los bienes e instalaciones, los servicios ad hoc, las reposiciones causadas por el desgaste normal, etc. Recién desde el año 2005 se han sumado gastos e inversiones de responsabilidad socioambiental, gastos e inversiones de actualización y modernización tecnológica de la central hidroeléctrica así como otros. Todos esos gastos e inversiones constan en el Presupuesto Económico Anual de la ITAIPÚ BINACIONAL (IB), detallado y controlado de acuerdo con las normas de la Entidad.

IMPORTANCIA CUANTITATIVA. Los Gastos de Explotación representaron el 24,46% del Costo del Servicio de Electricidad en el año 2020. Este porcentaje del costo total es elevado si se lo compara con el de otras centrales hidroeléctricas. Este hecho es consecuencia, entre otros de cargar a los Gastos de Explotación una serie de gastos que, si bien no son propios de la producción de energía estrictamente hablando, están relacionados con los deberes y obligaciones de la IB. Tales gastos e inversiones de responsabilidad socioambiental y otros gastos más son incluidos como Gastos de Explotación por no haber otro rubro donde considerarlos debido a la estructura de costos definida en el Anexo C.

CONCEPTO DESVIRTUADO. Como se ve, los Gastos de Explotación, estrictamente hablando, han sido desvirtuados, por eso es cuestionado técnicamente. En las últimas administraciones de la IB se han venido practicando medidas de reducción de los mismos para obtener un costo cada vez más eficiente en la prestación de los servicios de electricidad. Así se ha notado una curva descendente en los relativos a personal y otros. A debatir: ¿Solo los Gastos de Explotación deberían ser los que garanticen la mayor eficiencia en la prestación de los servicios, con la máxima calidad y productividad? En términos presupuestarios, es usual distribuir en forma proporcional los Gastos de Explotación, en sentido estricto y amplio, aplicándose la mitad del total en cada margen del río Paraná.

FUTURO: ¿GASTOS DE EXPLOTACIÓN, MENOS QUE ANTES? En el debate del Grupo de Trabajo Económico hubo consenso sobre la importancia de seguir reduciendo los “Gastos de Explotación”, que se reflejen en precio y eficiencia para la comercialización del producto de la ITAIPÚ. Al mismo tiempo, se hizo de resaltar la importancia político-partidaria y de políticas públicas que este asunto y sus efectos tienen para nuestro país. Además, fue considerado recomendable separar de los actuales Gastos de Explotación todos aquellos rubros que no sean propios de la producción de energía, considerándolos como “nuevos componentes”. Son “fondos especiales” para gastos e inversiones de responsabilidad socioambiental así como gastos de investigación y estudios sobre cómo mejorar el servicio de electricidad, a ser incluidos en el Costo del Servicio de Electricidad. Esto requerirá de un estudio específico aparte por la complejidad de la cuestión.

Lo descrito hasta aquí corresponde al Informe del Grupo de Trabajo Económico, que ha sido reproducido parcialmente y en gran medida textualmente, con sólo pocas variaciones.

¿CAMBIOS? Hasta el día en que había sido escrito este Informe sobre Gastos de Explotación, que fue el 1 de abril de 2020, no habían sido presentadas propuestas claras y concretas para realizar cambios en la estructura actual de los Gastos de Explotación: se requiere de mayor y mejor evaluación por parte de la ANDE y la ITAIPÚ, con el parecer del Gobierno Nacional, para ser consideradas debidamente. Esto puede ser realizado ahora por el actual Grupo de Análisis y Seguimiento (Gas) creado recientemente por la Cancillería.