Itaipú: Discrepancia entre técnicos por las negociaciones

Las comisiones de Energía y Minería, y Entes Binacionales de Diputados convocaron a 24 técnicos, quienes dieron su punto de vista. Se notó cierta discrepancia entre las posiciones, pues algunos especialistas plantean la revisión general del Tratado de Itaipú, por ser un documento que perjudica a Paraguay, mientras que otros indican que solo se debe apuntar a modificar el Anexo C.

Además, un grupo se mostró más estatista, pues afirma que Paraguay, a través de la ANDE, debe exigir un precio alto (valor mercado) por la venta de su excedente al Brasil. Otro segmento propone el libre mercado y que se pueda vender el producto a la nación vecina a precios más bajos, sin intervención estatal.

“Paraguay está en esta situación porque tenemos un monopolio estatal ineficiente y corrupto, desidia. Nunca nos pusimos a la altura de poder comerciar y comprar la energía de Itaipú. Por lo menos cinco veces ya se cambió el Anexo C. Hablan de Jeffrey Sachs y de Miguel Carter, pero muy poco hay que negociar. Es comprar la energía que le corresponde a Paraguay, no ir a vender, la ANDE no va a vender. Las empresas estatales ya no hacen eso. No podemos ir a llorar por la leche derramada”, cuestionó el ingeniero Horacio Feliciángeli.

Añadió que no se puede pretender imponer una energía cara al Brasil, más aún cuando el Gobierno de Jair Bolsonaro demostró que quiere reducir sus costos, sino que se tienen que generar las condiciones para que los empresarios y la industria eléctrica se hagan cargo de lo que se tiene que hacer.

EXIGENCIA. Por su parte, el parlasuriano Ricardo Canese dialogó con la Comisión Especial de Entes Binacionales, Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional y Renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú, de la Cámara de Senadores.

Enfatizó que se deben hacer las obras eléctricas imprescindibles para contratar el 100% de la energía que corresponde, tanto en Itaipú (líneas de 500 kV) como en Yacyretá (sincronización de las líneas). Resolviendo estas cuestiones se podrá ir con más fuerza a las negociaciones con Brasil, explicó.

Aseveró que Paraguay tiene que exigir la firma de contratos en el país, con leyes paraguayas, para vender su energía. A su criterio, es justo que se plantee al Brasil el precio de su propio mercado y el país vecino no puede molestarse por esta postura, dado que actualmente ya está pagando estos valores fuera de Itaipú. Con este escenario se podrá crear una renta eléctrica de aproxi-madamente USD 3.600 millones, los cuales deben ser bien utilizados, apuntó.

Aseguró que muchas empresas, tanto brasileñas como argentinas, estarán muy interesadas y se pelearán por la electricidad paraguaya, incluso, vendiendo a precio de mercado.