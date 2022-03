Itaipú Binacional: Trascendidos de prensa

Días pasados hubo varias publicaciones de prensa respecto de la Itaipú Binacional (IB), entre las cuales merecen destaque las declaraciones del director general paraguayo (DGP) de la IB, el embajador Manuel María Cáceres, y del presidente de la Administración Nacional de Electricidad ANDE, el Ingeniero Félix Sosa. Tienen que ver con el estado de la revisión del Anexo C y las negociaciones que tienen lugar actualmente sobre el Presupuesto y la Tarifa de la IB. He aquí extractos de las mismas.

DGP DE LA IB. El embajador Manuel María Cáceres dijo el pasado martes 22 de marzo ante la Comisión de Entes Binacionales en la Cámara de Senadores sobre las negociaciones con respecto al Anexo C del Tratado de la IB y la situación de la tarifa de la entidad para el 2022, que si bien él y su adláteres en esa ocasión “no forman parte del equipo negociador, están dando el apoyo técnico necesario y continúan en conversaciones permanentes con el canciller nacional” sobre dichos temas. Respecto de la tarifa de Itaipú expresó que “una vez se tenga un consenso entre ambos socios recién se puede fijar la tarifa. A esta altura siguen sin bases presupuestarias”. Recalcó que “la posición paraguaya es mantener la tarifa actual y la posición de Brasil de hacer una reducción en base a lo que hace la aplicación taxativa del Anexo C. Pero hasta la fecha no existe un acuerdo concreto.”

Por lo tanto, como “no existe un precio definido para la tarifa eléctrica, la Eletrobras paga lo que considera que debe pagar y así también ANDE”. Remarcó que “en este momento existe lo que se llama financieramente ‘un pago a cuenta’ y una vez fijada la base presupuestaria se lleva a cabo la fijación de la tarifa y …esos pagos se concilian. Con respecto al informe de la Contraloría, manifestó que …se encontró con pagarés firmados y que es un arreglo financiero que han respetado todos los gobiernos”…, contestó.

Recordó que “se está a cerca de 10 meses de finalizar el pago de la deuda que dejará a la ANDE un patrimonio de 30 mil millones de dólares”. Remarcó que “si esos pagarés no se pagan no se estaría cumpliendo con la función de precautelar los intereses de la entidad”. Así también expresó que independientemente del respeto que le tienen a la Contraloría local, la IB debe ser verificada por las contralorías de ambos países, por ello, “a través de la firma de una Nota Reversal, que está a consideración del Senado, permitirá la inspección de manera conjunta de las cuentas de la binacional .

PRESIDENTE DE LA ANDE. El pasado 21 de marzo y ante Radio Monumental, el Ing. Félix Sosa, respecto al ahorro que significaría para la ANDE la reducción de la tarifa de la IB explicó que “definitivamente de alguna u otra manera el Paraguay será beneficiado con el pago total de la deuda de la Itaipú. Por un lado, si se mantiene la tarifa y por el otro con la reducción de la misma, acotó. …Indicó que “la tarifa actual de la ANDE es insuficiente para tener los recursos financieros para ejecutar el 100% de las obras que están en el Plan Maestro”. Subrayó que es fundamental que “la ANDE pueda mantener la tarifa, si ese ingreso adicional se reinvierte o que se reduzca la tarifa para que se pueda tener margen suficiente y ejecutar las obras de infraestructura necesarias”. Estimó que, “si se aplica el Anexo C del Tratado de la IB, la tarifa se reduciría de 22,60 a 18,95 dólares …, es decir, que la reducción para la ANDE sería de 90 millones de dólares este año y el año que viene sería mucho más”. Añadió que “se están estudiando a nivel binacional obras y proyectos para asegurar la funcionalidad de la entidad por los próximos años”…. Recordó que “también se firmó con 4 multinacionales un memorándum para analizar la instalación de plantas de hidrógeno verde.”

OBSERVACIÓN. Otro trascendido proveniente de varias fuentes fidedignas anunció que en los próximos días se tendrán novedades oficiales sobre estos temas.