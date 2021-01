Isabel II es la más popular de la realeza británica

Sin sufrir desgaste tras el largo proceso que condujo a la separación del Reino Unido de la Unión Europea, cuenta con una abrumadora aprobación del 83%. Los británicos la aman, quizás como nunca antes.

LA FÓRMULA SECRETA. Evidentemente la fórmula que hizo que esta mujer pudiera mantenerse tanto tiempo en el trono es su personalidad y su forma astuta de manejar los distintos asuntos tuvieron mucho que ver.

Si bien el año que acaba de terminar fue muy difícil para todos por la pandemia, Isabel, que debió estar encerrada como millones de personas en todo el mundo, salió fortalecida.

“En el Reino Unido y en todo el mundo, la gente supo hacer frente a los retos y dificultades de este año y esto me llena de orgullo. Me gustaría agradecer en particular a los jóvenes por el papel que jugaron”, dijo en su tradicional discurso de Navidad.

Estas Navidades fueron las primeras en casi cuatro décadas que la Reina no pasó en su residencia de Sandringham, como es habitual, sino que permaneció en el castillo de Windsor, junto al duque de Edimburgo, como lo hizo desde que se desencadenó la pandemia.

Esto quiere decir que no se pudo reunir con el resto de su familia por las restricciones que existen en el Reino Unido y que mantienen a buena parte del país confinado.

GRAN POPULARIDAD. En el año de la peste, con un Covid-19 que golpeó a Reino Unido, la popularidad de la Reina está por las nubes. Según YouGov, la principal firma demoscópica del país, es la figura más valorada de la Familia Real, con un 83% de aprobación y solo un 12% de rechazo, seguida por su nieto Guillermo, con un 80% de aprobados y un 15% que lo suspende. El farolillo rojo lo ostentan Meghan Markle, con un 59% de rechazo, y el Príncipe Andrés, que arrastra la grimosa sombra de su relación con Epstein y solo recibe el aprobado del 7% del público, que además desea que sea extraditado a Estados Unidos.