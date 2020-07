“Irresponsabilidad” en rango mayor

General Díaz organizó ayer un amistoso entre su equipo oficial y el alternativo, que no se encontraba calendarizado y mucho menos comunicado a las autoridades responsables de la APF. El club contrató árbitros de la Unión de Fútbol del Interior (UFI), cuyo gremio no está autorizado por la APF (no forma parte del protocolo).

La nota de la APF apunta al club luqueño y dice: “Respuesta a una acción irresponsable. Ante la violación del protocolo para el retorno seguro del fútbol paraguayo por parte del club General Díaz, por la inclusión de árbitros (de la UFI), que no forman parte del protocolo, la Comisión Médica dispone que todos los integrantes de General y los tres árbitros que participaron del amistoso sean sometidos a pruebas de laboratorio el día de mañana (por hoy)”. Así también se menciona en el mismo punto que la participación del club General Díaz en la fecha de reanudación queda “en suspenso”.

Además, la APF elevará el caso al Tribunal Disciplinario para su análisis y la resolución de eventuales penalidades para el equipo infractor.

La otra cara. Robert Pereira, DT de General, dio a entender que la solicitud para el compromiso fue gestionada. "La semana pasada me manifestaron que solicitaron árbitros y no se consiguió. Yo necesitaba ver al equipo en forma semioficial”, expresó a FALG y culminó lamentando: "Ojalá esto no afecte el partido ante San Lorenzo" a jugarse el viernes a las 16:00 en el Nido.