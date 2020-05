IPS pagó G. 13 millones por 24 reposos

Un total de 12 solicitudes no se liquidaron porque que no cumplen con los requisitos para acceder al beneficio económico. Por ejemplo, aquellos que son funcionarios del IPS que tienen otro tipo de compensación, y los demás, porque no tienen los aportes suficientes, que corresponde a cuatro meses, explicó Diego Ibáñez, de Salud Laboral del IPS.

“Son 36 los casos registrados. Los que no se liquidaron es porque no tienen derecho al subsidio. Dos casos hay que no tienen suficientes aportes requeridos por la ley, que son cuatro meses. Los otros son funcionarios de IPS que por contrato colectivo le cubre recursos humanos, entonces no se le subsidia como a los demás”, dijo.

En marzo, el IPS recibió 20 solicitudes del subsidio por reposo por enfermedad; coronavirus. En abril, la cifra cayó abruptamente y solo se registró 8 pedidos, una cifra similar que se tuvo en el mes de mayo, según los datos de la previsional. El promedio de tiempo de reposos de los asegurados con Covid-19 es por un lapso 14 días. Dependiendo, de cada paciente y de la gravedad del cuadro, los días de reposos se amplían.

Aún son escasos los asegurados que remitieron las solicitudes para acceder a la prestación económica. El trabajador asegurado al IPS tiene derecho a recibir un subsidio por parte de la previsional, que corresponden en el caso del subsidio por enfermedad al 50% del jornal de acuerdo al salario del empleado. El trámite se hace de manera automatizada en caso de ser atendido en IPS. En cambio, para los reposos externos durante la emergencia sanitaria se debe tramitar en la web institucional, en la opción Solicitud de Reposos. En este apartado se debe seleccionar Presentación de reposos médico externo y se deben seguir los pasos que se indican.